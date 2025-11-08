Villa Mitre ya tiene alguna referencia más de su rival de mañana

Su primera derrota sufrió anoche Deportivo Norte de Armstrong -rival mañana de Villa Mitre-, frente a Pico, en La Pampa, por 83 a 75.

Fue la segunda presentación del equipo santafesino, que venía de ganarle en el debut a Ciclista, de local, por 69 a 61.

El jugador más destacado fue Manuel Alonso, que aportó 19 puntos, con 3-7 en triples, 4-5 en dobles y 2-4 en libres, más 4 rebotes. En tanto, Juan Segundo Menna metió 21 y dio 5 asistencias.

El que debutó fue el estadounidense James Jones, sumando 6 rebotes y 5 puntos.

En otros partidos de la Conferencia Sur, Ciclista -que había perdido ante Norte de Armstrong- debutó como local venciendo a Lanús, por 69 a 63 y Gimnasia y Esgrima La Plata venció como local a Provincial de Rosario (11 puntos de Gonzalo Torres), por 88 a 80.

Mañana Villa Mitre jugará su primer partido en el José Martínez, desde las 20.30, con un plantel renovado y la ilusión que genera Sebastián Ginóbili en el banco.