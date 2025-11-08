Argentino se aferra a la ilusión de los tries y de la plaza en el Regional Pampeano A

Tomás Moro la cuota de try del Chancho para un partido clave. Foto: Andrea Castaño-La Nueva.

Ricardo Sbrana [email protected] Periodista de La Nueva desde 1995, especializado en rugby y básquetbol; con colaboraciones en casi todas las secciones de la redacción (locales, policiales, regionales, Ritmo Joven, revista Nueva, Espectáculos)

Con una victoria cada uno, Argentino y Biguá (Mar del Plata) se juegan este sábado la plaza vacante en la máxima categoría del Regional Pampeano de rugby 2026.

En tan sólo tres partidos a una rueda, la Reválida A-B ya arrojó a Comercial (Mar del Plata) como primer dueño de una de las dos plazas al TRP A luego de ganar sus dos primeros encuentros.

Hoy, bahienses y marplatenses jugarán toda una final en uno de los partidos que le dará cierre a esta última etapa del año en el regional. Estarán frente a frente el XV azul como 1º clasificado del TRP B (campaña de 5/0) frente al 7º del TRP A (3/10). Además, estos dos rivales se enfrentaron en la semifinal del TRP B 2021, cuando Biguá se impuso como local por 37-24.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El partido en el country se jugará 15.45 (cancha principal) y contará con el arbitraje de Julián Severini (Sur). En Intermedia las acciones arrancan a las 14 y tendrán como árbitro a Juan Ignacio Rosello (Sur).

Argentino viene de caer como visitante ante Comercial 30-27, partido en el que al menos rescató un punto bonus clave de cara al duelo de hoy, en el que un empate no les sirve. Aunque de darse esa posibilidad habrá que romper la paridad por reglamento. En tal sentido, como no se trata de una semifinal, final y/o descenso, aplicarán los criterios correspondientes al artículo 58 (inciso A en primer término) del reglamento de competencia (ver foto).

Recordamos que estos dos clubes vienen de cruzar en la Reválida A-B del 2024, año en que el Chancho jugó en el TRP A, finalizó 7º y afrontó luego la etapa por no perder la plaza. Y en el único que jugaron entre sí en la reválida, fue victoria de Biguá por 24-7 en la Feliz, resultado clave para que el de Mar del Plata ocupase el 5º y último lugar hacia el TRP A de este año.

Argentino formará hoy con Facundo Aristimuño, Francisco Ramírez, Cristian Villarreal; Lautaro Ramos y Lautaro Catani; Francisco Gortari, Nicolás Marengo, Francisco Arnaldo (capitán); Pedro Selvarolo y Ramiro Correa; Tomás Moro, Guido Marconi, Alejo Marconi, Manuel Saldaño; Martín Olivero. Entrenadores, Lisandro Flores y Martín Marzullo.

Como definidores estarán Nicolás Ruiz, Tadeo Ermiaga, Manuel Otero Bertacco, Julián Gargiulo, Emiliano Barrera, Matías d'Empaire, Valentín Infante y Juan Ferrino Cantarelli.

En el otro encuentro y sólo para cumplir jugarán este sábado Los 50-Comercial.

Posiciones: 1º) Comercial (+13), 8; 2º) Argentino (+16) y Comercial (+12), 5 y 4º) Los 50 (T), 0.

Reválida B-C

Este sábado también concluye la Reválida B-C que ya tiene como ganador de la plaza en el TRP B 2026 a Uncas de Tandil.

Hoy sólo para cumplir jugarán Pico RC (General Pico) frente a Santa Rosa RC, a las 15.45.

Posiciones: 1º) Uncas (2/0), 9; 2º) Santa Rosa RC (0/1), 1 y 3º) Pico RC (0/1), 0.

Propuesta 2026

Como ya informamos el proyecto de TRP 2026 fue presentado por las uniones Sur, Mar del Plata y UROBA a la Unión Argentina de Rugby en el pasado Select 12 Sur disputado en Trelew.

Se propuso jugar un TRP A y un TRP B con 8 equipos cada uno, a dos ruedas, a lo cual los referentes de competencia de UAR dieron el ok para el primer caso. Para el segundo escalón la contrapropuesta de UAR fue disputar una rueda, para luego enfrentarse los cuatro mejores por un lado y los cuatro de abajo por otro a una rueda (haría las veces de segunda rueda).

En una segunda etapa del TRP B 2026 los cuatro mejores jugarían para definir las dos plazas al TRP A 2027 en la Reválida A-B (la instancia que viene disputando Argentino). Mientras que los cuatro de abajo del TRP B 2026 se enfrentarían a una rueda para evitar caer al último lugar y disputar la Reválida B-C.

Todo a confirmar por las uniones participantes.