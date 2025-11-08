A la espera de Los Pumas, otro sábado con propuestas atractivas en el rugby internacional

Francia-Sudáfrica, reedición de la semifinal que los Springboks le ganaron a Les Bleus en semifinales del Mundial 2023 (29-28). Foto: World Rugby.

Otra jornada intensa en materia de partidos y test matches se vivirá este sábado, algunos por la ventana de noviembre (Nation Series) y también el inicio de la última instancia del repechaje al Mundial de Australia 2027 con Brasil buscando concretar la hazaña.

Mañana será el turno del debut de Los Pumas en la gira por Reino Unido, con visita a Gales a las 12.10 en el primer cotejo y con equipos confirmados para ambos (ver nota relacionada).

Esta es la agenda de televisados para hoy con horarios de nuestro país (todo por Disney+ Plan Premium):

9.00: Georgia-Estados Unidos (amistoso internacional).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

9.40: Irlanda-Japón (Nation Series #2).

10.00: Samoa-Brasil (Fecha #1 RWC Qualy).

12.00: Portugal-Uruguay (amistoso internacional).

12.10: Escocia-Nueva Zelanda (Nations Series #2).

14.40: Inglaterra-Fiji (Nation Series #2).

14.40: Italia-Australia (Nation Series #2).

17.10: Francia-Sudáfrica (Nation Series #2).