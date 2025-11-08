Gran Premio de San Pablo: Franco Colapinto largará en la posición 18

El Alpine 43 del argentino en Interlagos (Foto Motorsport)

Después de choque en la carrera sprint, Franco Colapinto estará presente en la clasificación del Gran Premio de San Pablo.

Según indicaron desde la escudería francesa, se le cambió el chasis, la caja de cambios y partes de la unidad de potencia para que pudiera clasificar de cara a la carrera de mañana domingo.

15:00 Qualy 1

15:01: Se demora el inicio por reparaciones en una curva.

15:02: Se confirma el inicio de la sesión de clasificación para las 15:05

15:05: Inicia la Q1 con los Williams abriendo la pista (Neumático medio)

15:06: Colapinto sale con neumático blando y Pierre Gasly con medio.

15:09: 1:11.966 la primera vuelta rápida de Franco Colapinto.

15:11: Hamilton tiene la primera vuelta rápida con 1.10.233.

15:15: Segundo intento de Colapinto: 1:10. 723 (por fuera de la Q2).

15:17. El argentino hará un intento más, por ahora se encuentra fuera de la Q2 en la posición 17.

15:24: Franco Colapinto quedó fuera de la Q2 y largará en la 18 posición. Gasly se mete en Q2 con el segundo mejor tiempo. Max Verstappen afuera de la Q2 con problemas de grip en sus neumáticos largará en las posición 16.

Arrancó la Q2:

Lando Norris se queda con el mejor tiempo de la Q2.

Pierre Gasly se mete en la Q3 con la sexta posición. Afuera de la Q3: Alonso, Albon, Hamilton, Stroll y Sainz.