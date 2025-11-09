Hora, TV y formaciones: Boca y River juegan un nuevo Superclásico en La Bombonera

Boca Juniors recibirá esta tarde a River Plate, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, en un partido que pondrá en juego puntos clave pensando en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro está programado para las 16, se llevará a cabo en “La Bombonera” y se podrá ver a través de TNT Sports Premium y ESPN Premium. El árbitro será Nicolás Ramírez y en el VAR estará Héctor Paletta.

El dueño de casa llega a este encuentro en un momento de regularidad en el certamen local, ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos, lo que le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda ubicarse primeros en la Zona A con 23 puntos.

Este Superclásico tendrá un valor especial en caso de que el “Xeneize” se quede con el triunfo, ya que se asegurará la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que no disputa en la fase de grupos desde el 2023.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

River, por su parte, se encuentra en su peor momento del año, tras caer en siete de sus últimas 10 presentaciones. Esta situación había dejado en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, pero la dirigencia “Millonaria” le demostró todo su apoyo renovándole el contrato para el 2026.

Actualmente, el equipo de Núñez está sexto en la Zona B con 21 puntos. En lo que respecta a la tabla anual, está tercero y se encuentra en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, aunque una nueva derrota lo complicaría seriamente ya que podría ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

*Probables formaciones

-Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

-River: Franco Armani; Ginzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Juan Carlos Portillo, Lautaro River, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Enzo Pérez o Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

-Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)

-Árbitro: Nicolás Ramírez

-VAR: Héctor Paletta

-Hora: 16.

-TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium