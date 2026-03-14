La segunda del Oficial, con el clásico Uni-Sportiva y el debut de El Nacional

De no mediar condiciones adversas significativas desde lo climático, el campeonato Oficial de rugby de mayores Oro cumplirá este sábado la segunda fecha a las 16.

En nuestra ciudad se jugará una nueva edición del clásico Universitario-Sociedad Sportiva, mientras que El Nacional hará su debut con visita a Santa Rosa RC.

Sportiva y Argentino (fecha libre) lideran las posiciones con puntaje ideal tras golear en el debut el sábado pasado.

Las Palomas le ganaron a Santa Rosa RC por 125 a 0 mientras que el Chancho superó a "Uni" por 75 a 3, en ambos casos en condición de local.

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Esta nueva edición del clásico entre el Rojo y el Blanco se jugará a las 16 en el complejo Héctor Gatica, con el arbitraje de Juan Ignacio Rossello (Sur), quien tendrá como asistentes a Bevaqua-Difranco.

Los preliminares van a las 13 (Preintermedia) y a las 14.30 (Intermedia).

Por su parte el Celeste hará su estreno en la competencia luego de la fecha libre del sábado pasado.

El encuentro principal comenzará a las 16 y será aribtrado por Esteban Szelagowski (Sur).

Las "Inter" jugarán a las 14.30.

Formaciones

Así saldrán a la cancha en mayores los elencos bahienses:

Universitario: Michel Aquino, Santiago Muñoz, Julio Nill; Ernesto Theaux y Valentín Gorla; Santiago Farías, Marcos Torresi, Mateo Pandolfi; Tomás Fara y Tobías Andrade (capitán); Santiago Rodríguez, Lautaro Carrio, Juan Cruz Fernández, Santiago Lagos; Sebastián Barrera. Entrenador, Mariano Minnaard.

Como definidores van Jonatan Sullivan, Dylan Wiliaman, Tomás Bogado, Lautaro Vera, Martín Rivero, Emiliano D'Amico, Álvaro Núñez y Joaquín Cariac.

Sociedad Sportiva: Iñaki Azcoitía, Luca Loiacono, Ignacio Lance; Francisco Cantalejos (capitán) y Federico Stein; Thiago Loiacono, Felipe Inchausti, Tomás Inchausti; Ignacio Ficcadenti y Tomás Bermúdez; Felipe Serrat, Mateo Köhler, Pedro Zorzano, Renato Cantalejos; Patricio Cantalejos.

Como relevos estarán Santiago Báncora, Mauricio Torrisi, Uriel Troncoso, Juan Cruz Harguindeguy Puccinelli, Joaquín Marne, Rafael Larrañaga Astibia, Mateo Cardoso Lopes y Facundo Ferrandez.

El Nacional: Federico Moreno, Lautaro Albarran, Bruno Reñones Aniotz; Juan Pablo Sandoval Pacheco y Joaquin Falcón De Pizzo; Elias Gerardi, Pablo Jalil, Danilo Valero; Juan Ignacio Samuel (capitán) y Juan Sebastian Fueyo; Luciano Martinez Trobbiani, Bernardino Barbero, Gonzalo Ezequiel Rivero, Nicolas Coronel; Lucas Pavez. Entrenador, Joaquín Lobato.

El recambio será con Joaquín Santiago Fernández Palacios, Máximo Cañueguir, Dylan Gertje, Ariel Villagran Polanco, Joaquín Marcilese, Faustino Barbero Sanz, Enzo Román y Santiago Pastrana Somoza.