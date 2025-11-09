Bahía Blanca | Domingo, 09 de noviembre

Deportes.

Argentina goleó a Fiyi 7 a 0 con un hat-trick de Uriel Ojeda y cerró la fase de grupos invicta

El equipo de Diego Plancente ganó los tres partidos en el Mundial Sub 17 y llega como mejor ubicado a los 16avos de final.

(Notica en desarrollo)

La Selección Argentina apabulló 7-0 a Fiyi por la fecha 3 del grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025 y terminó invicra la fase de grupos.

El partido se jugó en el estadio Aspire Zone y la albiceleste dominó de principio a fin el encuentro, que contó con un hat-trick de Uriel Ojeda, un doblete de Mateo Martínez y otros goles de Santiago Silveira y Simón Escobar.

Con este resultado, los dirigidos por Diego Placente se ubican como uno de los mejores primeros y ya aguardan en los 16avos de final, con rival a confirmar.

El 1-0:

El 2-0:

El 3-0:

El 4-0:

El 5-0:

El 6-0:

El 7-0:

