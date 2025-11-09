Argentina goleó a Fiyi 7 a 0 con un hat-trick de Uriel Ojeda y cerró la fase de grupos invicta

(Notica en desarrollo)

La Selección Argentina apabulló 7-0 a Fiyi por la fecha 3 del grupo D del Mundial Sub 17 Qatar 2025 y terminó invicra la fase de grupos.

El partido se jugó en el estadio Aspire Zone y la albiceleste dominó de principio a fin el encuentro, que contó con un hat-trick de Uriel Ojeda, un doblete de Mateo Martínez y otros goles de Santiago Silveira y Simón Escobar.

Con este resultado, los dirigidos por Diego Placente se ubican como uno de los mejores primeros y ya aguardan en los 16avos de final, con rival a confirmar.

