En vivo: Franco Colapinto perdió un puesto y cayó al 10º en el GP de Brasil

Ya se corre en el circuito de Interlagos la carrera correspondiente al Gran Premio de Brasil, donde Franco Colapinto (Alpine) largó desde el 16º lugar.

El representante argentino buscará capitalizar este movimiento en la largada y durante la competencia, en un circuito que suele generar opciones de sobrepaso, cambios estratégicos y condiciones variables.

La grilla del Gran Premio de Brasil, que tendrá un total de 71 vueltas, tuvo una modificación de último momento que beneficia al piloto argentino Franco Colapinto y a su Alpine.

El neerlandés Max Verstappen, que había terminado 16° en la clasificación, no tomará lugar en la parrilla y saldrá desde boxes debido a ajustes realizados por Red Bull en su auto, lo que permite que el piloto argentino avance un puesto.

La decisión del equipo austríaco de efectuar cambios en el monoplaza fuera del régimen de parque cerrado activa la sanción automática y obliga al neerlandés a iniciar desde el pitlane.

Otro que sufrió la misma sanción y deberá salir desde pitlane es el francés Esteban Ocon, con su Haas, ya que su auto fue ajustado para la carrera sin permiso de los comisarios.

Cronología

14.44. Franco Colapinto ingresó a boxes para recambio de cubiertas (a blandas). Se reintegró en el puesto 16º.

14.42. Penalidad de 5 segundos para Lewis Hamilton (Ferrari) por un incidente previo. El británico marcha 16º sobre 18 monoplazas en carrera.

14.40. El piloto argentino cayó al 10º tras ser superado por Oliver Bearman (Haas), aunque se mantiene en zona de puntos.

14.34. Sigue hacia arriba "Colapa", ahora en el puesto 9º a medida que van yendo a boxes los del top 10. Lidera Lando Norris (McLaren).

14.29. Franco Colapinto (Alpine) aprovecha detenciones de los pilotos de adelante y sube al 11º lugar. Aún no realizó paradas en boxes.

14.27. Diez segundos de penalización para Oscar Piastri (McLaren), quien marcha 2º pero fue responsable de la salida de competencia de Charles Leclerc (ver video inferior).

14.16. Tras los abandonos, Franco Colapinto (Alpine) marcha en el puesto 13º con cubiertas medias.

14.13. Nueva bandera amarilla (virtual safety car) por un accidente de Charles Leclerc (Ferrari), quien abandonó por rotura de neumático y suspensión. Fue como consecuencia de un toque de Oscar Piastri (McLaren) a Kimi Antonelli, cuyo Mercedes tocó de rebote a la Ferrari del monegasco, que venía por afuera en la curva.

14.12. Se relanzó la carrera.

14.11. Tras la salida de competencia de Bortoletto subió un puesto Colapinto (15º).

14.05. Se largó la carrera, con una primera bandera amarilla antes de completarse la vuelta inicial por un choque del piloto brasileño Gabriel Bortoletto (Kick Sauber). También Lewis Hamilton (Ferrari), quien tocó una rueda del Alpine de Colapinto.