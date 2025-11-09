El Globo ganó por la mínima, pero se quedó con toda la ventaja

En un partido intenso y con mucho nervio, Huracán venció a Olimpo 1 a 0 y se quedó, anticipadamente, con el 1 de cara a los playoffs del certamen Clausura.

El gol de Tomás Segovia --a los 18 minutos del complemento-- decidió un partido parejo, en el que el Globo hizo algo más para quedarse con los tres puntos.

Las buenas noticias llegaron al Bule del empate entre Libertad y Liniers (1-1) y así el elenco de Mauro Brunelli obtuvo el primer gran objetivo de cara a la recta final.

Mejor el local

El primer tramo de partido fue muy bueno. Los dos salieron con decisión a buscar el arco rival sin especular.

Salvarezza le sacó un buen remate a Vidal desde la media luna y Kevin Giménez pescó la segunda jugada para convertir, pero estaba un paso adelantado.

Y el local respondió con un balón detenido que ejecutó Maxi Meza y desvió Pérez Magni, pero Iván Walter se cruzó justo a tiempo.

Luego Vidal habilitó a Giménez entre líneas, pero el punta definió apenas ancho.

Poco después, hubo un tanto anulado a Pane --en offside-- tras un centro de Meza que desvió Olguín.

Y el tramo final de la primera etapa fue todo del local.

Ganó la mitad de la cancha y encontró espacios para lastimar a su rival.

Claro que emergió la figura de Jonathan Acosta, quien evitó el gol de Leonel Navarro con una atajada espectacular.

Roja y ventaja

Huracán trató de mantener el dominio en el inicio del segundo segmento.

Pero el cotejo se hizo de ida y vuelta.

Sin embargo, la segunda amarilla de Gustavo Díaz trastocó los planes de Gastón Sancho.

Y a pesar de estar en desventaja numérica, Olimpo tuvo una gran ocasión. Giménez habilitó a Colmenares y el 9 elevó el remate de buena posición.

Cuando el trámite estaba muy parejo, el Globo rompió el cero. La inició Mayo, la continuó Linares, quien cedió para Navarro y el capitán le metió un pase filtrado a Segovia, quien aprovechó la pasividad de Kucich para tocar al gol ante la desesperada salida de Acosta.

El aurinegro sintió el impacto y le costó generar juego asociado. De cualquier manera, Giménez remató al palo derecho.

El tramo final encontró a un elenco visitante desordenado y demasiado acelerado ante un Huracán que defendió bien y concentrado.

Incluso, Pane puso haber sentenciado desde la mitad de la cancha con una remate que se fue apenas ancho.

No hubo tiempo para más, Sólo para observar la resignación de Olimpo y la alegría del Globo.