“No soy de hacer muchos goles y hoy hice uno de taco, ¡cómo no lo voy a festejar como lo festejé!”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Luciano Trídico le puso el “taco” a un partido que le faltó tiza: Libertad 1-Liniers 1.

Ese podría haber sido el título para un encuentro con mucho descontrol y que hasta los 20 minutos del segundo tiempo fue un bodrio.

Cuando el Chivo encendió la mecha con los refrescos que vinieron desde el banco y sacó las ideas del closet, le declaró la guerra al dueño de casa con todo tipo de misiles que explotaron cerca del arquero Carnicero.

Teniendo en cuenta que es el cuarto cotejo que disputa en 10 días (el martes, en 48 horas, se presentará por el Regional Amateur frente a Bella Vista), el DT albinegro Hernán Rosell apostó por una rotación más larga que en el último duelo ante Olimpo.

La etapa inicial no tuvo pausas, nadie pensó en descansar con la pelota en los pies y con triangulaciones y algunos arrestos individuales la visita fue más convincente.

Eso si, todas sus llegadas fueron forzadas y ese primer tiempo se definió por un detalle, pero a favor del conjunto de Villa Rosas: Narvay le puso la traba a Achares cuando iba a disparar al arco y el árbitro Franco Yatzky, quien acaba de firmar contrato profesional con AFA, cobró el penal con el dedo índice afilado apuntando hacia el punto de los suspiros.

Sabatini ejecutó a colocar abriendo el pie y el 1-0 agigantó la voluntad milrayita, que defendió sin traumas y sin complejos, y cuando se las vio fea revoleó al parque Illia cuantas pelotas llegaban a posición defensiva.

El ingreso de Seisdedos en el entretiempo y el de Monti poco después acomodaron al Chivo. Sus ataques dejaron de quedar fuera de foco y fueron varios los que empezaron a deambular el área enemiga para salir en la foto.

Monti, vivo, amagó a rematar a la valla, le enganchó a Palacios y el 2 local lo taló con el pie derecho estirado. Yatzky (se “comió” una tarjeta amarilla a Lucas Der por cortar un avance prometedor agarrando de los hombros a Achares) estaba otra vez cerca y volvió a acertar: penal que ejecutó Narvay y que atajó Carnicero.

Libertad, que no gana hace 4 partidos y solo marcó un gol en esos 360 minutos, no se reconvirtió, jamás salió a ver que pasaba más adelante, mostró fragilidad en los movimientos y Liniers lo sometió.

Dos veces la sacaron en la línea del arco hasta que llegó el mejor corte del peluquero del plantel chivense: Luciano Trídico, quien metió el taco en un tiro de esquina, la bola se elevó, realizó una parábola extraña y se metió en el segundo caño.

Lucho salió corriendo y se tomaba la cara, se abrazó con todos y en zona de vestuarios deslizó: “No soy de hacer muchos goles y hoy hice uno de taco, ¡cómo no lo voy a festejar como lo festejé!”. El volante vive una temporada especial, porque lleva 4 conquistas (2 en el Apertura y 2 en el Clausura).

Yo estaba seguro que no quiso hacer lo que le salió.

“Intenté desviar la trayectoria de la pelota para que vaya para atrás, pero me salió tirar el taco y se metió. Ni yo lo podía creer”, sostuvo el 11 del equipo que lleva cinco encuentros sin derrotas (4 éxitos y un empate).

La mejor del día la tiró su compañero Boris Herrera: “Con las manos te hace maravillas en el pelo, y con los pies convierte goles de taco, ¿qué más querés?”.

Libertad y Liniers comprimieron la tabla del Clausura en el segundo lugar: tienen 18 puntos, al igual que Villa Mitre y San Francisco, que con el traspié de Olimpo zafó del descenso directo. Huracán se quedó con el 1 y la última fecha será para el infarto. Se lo voy anticipando, como para que se vaya preparando…

La síntesis

Libertad 1 (4-4-2)

Carnicero (c) 7

M. López 5

Palacios 4

P. López 5

Paredes 6

J.I. Acosta 4

R. Ortiz 5

M. López 5

Achares 7

Sabatini 6

Santillán 4

DT: Daniel Correa

Liniers 1 (4-1-3-2)

Mendiguibel 5

B. Herrera 6

Der (c) 6

F. Aguirre 5

Wunderlich 4

Menna 5

Narvay 3

TRIDICO 7

Biondo 5

Banegas 6

Philipp 5

DT: Hernán Rosell

PT. Gol de Sabatini (Lib), de penal, a los 32m.

ST. Gol de Trídico (Lin), a los 27m. A los 16m. Carnicero (Lib) le atajó un penal a Narvay (Lin).

Cambios. 63m. N. Sánchez (4) por J.I. Acosta y 75m. R. Dindart por Santillán, en Libertad; 45m. Seisdedos (7) por Philipp, 54m. Monti (7) por Biondo y 78m. Cutrín por Wunderlich y Bertoni por Banegas, en Liniers.

Amonestados: Achares (41m.) y Ortiz (59m.), en Libertad; Menna (83m.), en Liniers.

Arbitro. Franco Yatzky (8).

Cancha. Libertad (8).