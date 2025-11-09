Bahía Blanca | Domingo, 09 de noviembre

26.5°

Bahía Blanca | Domingo, 09 de noviembre

26.5°

Bahía Blanca | Domingo, 09 de noviembre

26.5°
La ciudad.

Capturan a un hombre en barrio Noroeste, luego de que agrediera a otra persona

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en Malvinas al 300.

La Policía aprehendió a un hombre que protagonizó un violento enfrentamiento con otro, en inmediaciones del barrio Noroeste.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en Malvinas al 300. 

Noticias Relacionadas

En ese lugar, las fuerzas de seguridad capturaron a Alejandro Emanuel Varela de 33 años de edad, quien había lesionado -mediante golpes de
puño- a un hombre de 46.

Además, al momento de la aprehensión, trató de agredir a los efectivos policiales, sin lograrlo.

La carátula es Lesiones, Resistencia a la autoridad y Amenazas.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

Entre tasas y café.
La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE