Capturan a un hombre en barrio Noroeste, luego de que agrediera a otra persona

La Policía aprehendió a un hombre que protagonizó un violento enfrentamiento con otro, en inmediaciones del barrio Noroeste.

El hecho ocurrió en la madrugada del domingo, en Malvinas al 300.

En ese lugar, las fuerzas de seguridad capturaron a Alejandro Emanuel Varela de 33 años de edad, quien había lesionado -mediante golpes de

puño- a un hombre de 46.

Además, al momento de la aprehensión, trató de agredir a los efectivos policiales, sin lograrlo.

La carátula es Lesiones, Resistencia a la autoridad y Amenazas.