Liga de Dorrego: SUPA goleó a Ferroviario y Suteryh se quedó con el clásico
Se pusieron en marcha las semifinales de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.
SUPA y Suteryh tuvieron un domingo redondo y festejaron en el inicio de las semifinales por la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.
En Coronel Dorrego, SUPA derrotó categóricamente a Ferroviario 4 a 1 y, prácticamente, puso un pie en la final.
Yago Sabanés, Enzo Meloni y Lucas Biondo --2-- anotaron para los conducidos por Horacio Azzolini.
Gianfranco Crisci había igualado transitoriamente para el aurinegro.
Por su parte, en el clásico montehermoseño, Suteryh le ganó a Atlético Monte Hermoso 2 a 1, con goles de Tiziano González y Elías Folasco.
Matías "Polaco" Martín --luego expulsado-- había marcado el transitorio empate para el elenco que terminó primero en la general.