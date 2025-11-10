Bahía Blanca | Lunes, 10 de noviembre

Liga de Dorrego: SUPA goleó a Ferroviario y Suteryh se quedó con el clásico

Se pusieron en marcha las semifinales de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

SUPA y Suteryh tuvieron un domingo redondo y festejaron en el inicio de las semifinales por la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

En Coronel Dorrego, SUPA derrotó categóricamente a Ferroviario 4 a 1 y, prácticamente, puso un pie en la final.

Yago Sabanés, Enzo Meloni y Lucas Biondo --2-- anotaron para los conducidos por Horacio Azzolini.

Gianfranco Crisci había igualado transitoriamente para el aurinegro.

Por su parte, en el clásico montehermoseño, Suteryh le ganó a Atlético Monte Hermoso 2 a 1, con goles de Tiziano González y Elías Folasco.

Matías "Polaco" Martín --luego expulsado-- había marcado el transitorio empate para el elenco que terminó primero en la general.

 

 

 

 

