"Estuvimos esperando esto todo el año", dijo la figura del triunfo de Argentino

Era una final y así se vivió el duelo que Argentino le ganó el sábado a Biguá de Mar del Plata por 22-11 en la última fecha de la Reválida A-B del Regional Pampeano de rugby.

En juego estuvo una plaza para la máxima categoría del campeonato 2026, que con este resultado quedó para la Unión de Rugby del Sur, que volverá a contarar con dos equipos entre 8 participantes.

Con clima de definición los locales festejaron el éxito y el objetivo cumplido, en buena parte gracias a la efectividad del apertura Ramiro Correa para el Chancho, en este y en otros partidos de la temporada.

Correa y los chicos que le pidieron autógrafo.

El sábado en el country Correa aportó 5 penales (15 puntos) y una conversión (2) sobre el total. Tras los festejos, abrazos y hasta una firma de autógrafos a un par de chicos del club que se le acercaron, el eficaz número 10 analizó tanto el partido como la temporada del Azul.

"Tuvimos un gran nivel en el Pampeano B, supimos sacar los partidos adelante", dijo Correa.

"Estuvimos esperando esto todo el año, el Reclasificatorio, porque sabíamos, teníamos confianza. Llegó el día y qué mejor que cerrarlo en el club", agregó.

