Tomá nota: la agenda de la semana está completa, con mucho para ver en la ciudad

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Una semana con mucha actividad basquetbolística comienza en la ciudad, con partidos que definen el futuro de varios equipos y la disputa del último Provincial de selecciones.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La agenda, que no deja ningún día libre hasta el domingo inclusive -algo que se repetirá la siguiente semana-, comienza hoy con playoffs de Primera.

Este es el detalle de lo que se juega a nivel clubes, en Mayores, y el Provincial:

Hoy, lunes

Empiezan los cuartos de final de Primera, series al mejor de tres, Villa Mitre (1º)-L.N. Alem (8º), Napostá (2º)-Estudiantes (7º), Olimpo (3º)-Pueyrredón (6º) y Pacífico (4º)-Bahiense del Norte (5º).

Mañana, martes

Se disputarán los segundos partidos de las series semifinales -al mejor de tres- de Segunda: Comercial (0)-Barrio Hospital (1), a las 21.30 en Villa Mitre, y Sportivo Bahiense (1)-El Nacional (0), a las 21.

Miércoles

Iniciarán las dos series por la permanencia en Primera, al mejor de cinco, desde las 21, Estrella (9º)-Liniers (10º) y 9 de Julio (11º)-San Lorenzo (12º).

A la misma hora jugarán Sportivo-Bahiense del Norte el partido pendiente de la fase regular de Primera femenino.

Jueves

Segundos partidos de cuartos de final de Primera, a las 21, L.N. Alem-Villa Mitre, en Napostá; Estudiantes-Napostá, Pueyrredón-Olimpo y Bahiense-Pacífico. Si repiten ganadores, el lunes 17 empezarán las semifinales, de lo contrario ese día irá el o los terceros juegos.

También el jueves comenzará el Provincial U17 masculino, Bahía enfrentando a Mar del Plata, a confirmar cancha y horario.

Viernes

Se disputará el tercer partido de una o de las dos series entre Barrio Hospital-Comercial y El Nacional-Sportivo o, en caso de definirse ambas el martes, el viernes comenzará la final Barrio Hospital-Sportivo.

El mismo día, se jugará la doble programación del Provincial U17: Bahía tendrá libre por la mañana y a la tarde jugará ante Tandil.

Completando la jornada, Villa Mitre jugará su segundo partido de la Liga Argentina, en el José Martínez, ante Pergamino Básquet, desde las 21.

Sábado

Se jugarán los cruces del Provincial U17, a la mañana, por el quinto puesto y por la tarde, las semifinales.

Domingo

Se disputará el partido por el tercer puesto del Provincial U17 y también, la final, ambos, por la mañana.

En tanto, 9 de Julio cerrará como local la fase de grupos del Provincial de Clubes de Mayores, femenino, recibiendo a San Martín de Junín, a las 18.

Y, también, para ese día está previsto el inicio de las semifinales del femenino local, instancia en la que cruzarán 9 de Julio-Sportivo y Bahiense-Estudiantes. De todos modos, el partido de 9 de Julio deberá postergarse.