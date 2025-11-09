En el inicio, Villa Mitre conoció a un rival que lo puso a prueba hasta el final: 85-82

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Villa Mitre sufrió hasta el último segundo para poder quedarse con la victoria en el debut de la Liga Argentina, como local, frente a Deportivo Norte de Armstrong, por 85 a 82.

Por primera vez en la historia enfrentaba a este rival que dejó en claro será de mucho cuidaddo para cualquiera.

La visita rápidamente mostró un equipo que sabía lo que quería, con un juego ofensivo que exigió permanentemente al tricolor.

La primera línea local estuvo firme y cortó algunas veces el circuito que generaba Deportivo Norte, básicamente, haciendo correr la pelota por el perímetro.

Ofensivamente de movida la Villa cargó con el peso del debut ante su gente. Y eso se tradujo en porcentajes bajísimos, encima, sin segundas opciones.

La visita se puso 11-4, mientras Villa Mitre intentaba desde la dinámica del juego, apostando más al tiro de tres que de dos, hasta que llegó el primero, de Fede Harina (1 de 7 el global). Y pareció abrirse el aro, porque en la siguiente ofensiva entró el segundo y, por si fuera poco, Alejo Blanco anotó el tercero consecutivo. Parcial 9-3.

Y cambió el panorama, porque el equipo que conduce Sebastián Ginóbili ganó en volumen de juego y la buena defensa de Manu Iglesias para contener a Manuel Alonso, frenó la principal vía de gol de la visita.

Por eso, el 18-17 del primer cuarto se ajustó al trámite y los números parciales mostraron lo que intentó Villa Mitre, tomando más tiros de tres (3-10) que de dos (3-8).

Ya en el segundo, Sepo en un momento dobló la base con Sahdi-Blanco, el pibe siguió derecho y confiado con su tiro, Iglesias dio atrás y adelante, por lo que la Villa se liberó.

Enfrente Reale, un ex Villa Mitre, se sintió cómodo, lo mismo que el tresarroyense Juan Segundo Menna, aunque Villa Mitre, en la medida que aumentó sus porcentajes, encontró más espacios, inclusive, sin Pennacchiotti como primera opción, más allá de sumar por lo que generaba.

Claro que en la medida que el tricolor bajó un poco la intensidad, los santafesinos se lo hicieron notar, cerrando el primer tiempo 45-41 arriba.

En el regreso de vestuarios, y con un par de corridas con un rápido y buen primer pase de Sahdi que terminó definiendo Giménez, el local cambió el ritmo y sacó 8. Fue el momento más claro del tricolor. Porque, en la medida que Deportivo Norte se estableció defensivamente y lo obligó a jugar 5x5 le costó atacar al tricolor.

La visita insistió, Menna mantuvo su alto nivel, jugaron a cancha abierta, se pasó la pelota, tuvo paciencia para encontrar la mejor opción y, así, restando 1m05 para el cierre del tercer cuarto pasó al frente 61-60.

Definitivamente, Villa Mitre estaba ante un rival durísimo, con una línea que responde a los 10 años que lleva al frente su entrenador Alejandro Cupulatti.

Y si bien el local cerró el cuarto con una conversión de Harina que le dio aire, estaba claro que no podía relajarse.

Un rival que amenazó permanentemente con su tiro y cargaba al rebote. Enfrente, Villa Mitre, que tenía una firme defensa por superar, volvió a la tradicional receta de buscar a Pennacchiotti, aunque perdió claridad colectiva, algo que sí mostraba la visita.

De todos modos, el 73-68 a falta de 4m07 -con doble de Franco- trajo algo de alivio.

Y tres tiros en la pintura que falló la visita ayudaron al tricolor, para lo que sería un cierre muy complicado.

Porque después de una falta ofensiva de Pennacchiotti, Alonso clavó un triple a falta de 1m30 y Norte pasó al frente 76-75.

La respuesta llegó, rápidamente, con otro ttriple de Harina: 78-76, con 1m15 por delante.

Después, Alonso falló de dos y Franco anotó por la misma vía: 80-76. Hubo tiempo muerto y al regreso Cupulutti metió un triple: 80-79, con 37 segundos.

En la reposición, el tricolor buscó como primera opción a Pennacchiotti que, doblado, revirtió, recibió Sahdi y rápidamente alimentó el corte de Manu Iglesias para anotar el doble, a falta de 17 segundos: 82-79.

Además, tras la reposición de la visita en una pelota sucia que se fue por el lateral, los árbitros revisaron y se la dieron al tricolor, con 13s6/10.

De todos modos, en el saque, buscando desmarcarse para recibir, Harina cometió falta ofensiva.

Después, al momento defender, Pennacchiotti cometió la quinta falta, restando 8 segundos. Y Menna, con muchísima personalidad, clavó un triple a falta de 5 segundos: ¡82-82!

Cuando las dudas invadían el José Martínez, los árbitros inmediatamente al triple sancionaron falta técnica a Cupulatti. Nadie entendía nada, ni locales ni visitantes. Al menos fue raro.

Lo cierto es que Harina aprovechó, fue a la línea (1-1) y en la reposición Sahdi recibió falta. El base ampoco falló (2-2) y después, el triple forzado de Menna pasando mitad de cancha no llegó a destino.

Sólo había tiempo para el delirio del público local y despedir al equipo con el tradicional "dale, dale ve, dale, dale, veee...". Fue un verdadero desahogo.