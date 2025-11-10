Juego 1: Villa Mitre-L.N. Alem, Napostá-Estudiantes, Olimpo-Pueyrredón y Pacífico-Bahiense

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Comienzan esta noche, desde las 21, los cuartos de final del torneo de Primera, Aldo "Bebe" Storti, series que se disputarán al mejor de tres.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Es una instancia en la que algunos tienen que empezar a revalidar su condición de favoritos y pasarla, mientras que otros, por lo sucedido durante el año o bien de acuerdo con la conformación de los planteles, ya están en una situación más relajada habiendo cumplido el objetivo de meterse entre los ocho.

Los partidos de hoy: Villa Mitre (1º)-L.N. Alem (8º), Napostá (2º)-Estudiantes (7º), Olimpo (3º)-Pueyrredón (6º) y Pacífico (4º)-Bahiense del Norte (5º).

Las revanchas irán el próximo jueves, invirtiendo las localías.

Al respecto, ese día L.N. Alem hará las veces de local en Napostá, saliendo de su gimnasio auxiliar Oscar "Coqui" Torre, el cual venía utilizando las últimas fechas.

Mientras que Bahiense-Pacífico, también el jueves, comenzará 21.30 en lugar de las 21.

En caso de ser necesario tercer juego, el mismo se disputará el lunes 17, en los escenarios de esta noche. Si todas las series se cierran 2-0, ese lunes 17 comenzarán las semifinales.

Villa Mitre (1º)-L.N. Alem (8º)

Cancha: José Martínez (Villa Mitre).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Majorie Stuardo y Lucas Andrés.⁩

Novedades: en función de las secuelas del partido de anoche por Liga Argentina decidirán en el tricolor quién participa hoy. En principio, los únicos descartados son Franco Pennacchiotti, con alguna molesta en la espalda, y Lautaro Cavero, que viene recuperándose.

En Alem, ya se despidió de la temporada Felipe Mandolesi, a quien le diagnosticaron rotura de los cruzados, y Antonio Iturrioz hoy no juega y es duda también para el jueves.

Cómo llegan: Villa Mitre perdió en su última presentación ante 9 de Julio, aunque fue el mejor del segundo tramo, con 9 triunfos y dos derrotas. El único objetivo es el título.

L.N. Alem supo reinventarse para disimular la cantidad de lesionados, logrando el mismo récord en ambos tramos (5 ganados y 6 perdidos). Misión cumplida.

Antecedentes: las dos veces que se enfrentaron ganó Villa Mitre 72-49 y 89-65. Ambos partidos fueron en el José Martínez. El primero hizo de local Alem.

Napostá (2º)-Estudiantes (7º)

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Alejandro Vizcaíno, Sebastián⁩ Arcas y Joaquín⁩ Irrazábal.

Novedades: en el local Kevin Hernandez sufrió un esguince de tobillo y queda afuera, mientras que Nicolás Sánchez recibió un golpe en un ojo en el partido contra Alem está en reposo y espera el alta. Por el lado de Estudiantes, todos a disposición.

Cómo llegan: Napostá fue sumamente regular (8-3 en ambos tramos) y se consolidó entre los equipos de punta. Estudiantes, tras un muy buen primer tramo (terminó segundo), fue cayendo y sufrió hasta el final, con una pobre segunda parte, en la que terminó 8º (4-7). De todos modos puede ser un cruce peligroso para cualquiera.

Antecedentes: Napostá le ganó al albo de visita (64-54) y de local (83-72).

Olimpo (3º)-Pueyrredón (6º)

Cancha: Norberto Tomás (Olimpo).

Árbitros: Alejandro Ramallo, Horacio Sedán⁩ y Marcelo Gordillo.⁩

Novedades: en Olimpo continúa afuera Valentín Carrizo (en la semana se hace una resonancia) y Pueyrredón está completo.

Cómo llegan: Olimpo tuvo idéntico récord en ambos tramos (8-3) y cuenta con la ventaja de haber ganado el primero. De todos modos, no se mostró tan contundente en la segunda parte. Lo de Pueyrredón, que supo agrandarse contra los mejores, terminó, en cifras, siendo lineal: 6 triunfos y 5 derrotas en los dos tramos.

Antecedentes: Pueyrredón ganó en el Vicente Palermo, 76-73 y el aurinegro en el Norberto Tomás, 86-64.

Pacífico (4º)-Bahiense (5º)

Cancha: William Harding Green (Pacífico).

Árbitros: Mariano Enrique, Sebastián Giannino y Juan Gabriel Jaramillo.⁩

Novedades: en Pacífico juegan todos, por el lado de Bahiense, la duda es Sebastián Luengo.

Cómo llegan: Pacífico hizo un gran segundo tramo, de hecho, fue el equipo que más creció, con ocho victorias y tres derrotas. Bahiense, por su parte, logró mantenerse en el segundo lote de la tabla.

Antecedentes: se ganaron mutuamente de locales: el verde, 87-83 y el tricolor, 73-70.