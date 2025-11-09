Qué dijo Franco Colapinto tras su participación en el GP de Brasil

Tras su participación en el Gran Premio de Brasil en la Fórmula 1, en el que finalizó en el 15º lugar, el piloto argentino Franco Colapinto manifestó su descontento, algo que a esta altura ya es moneda corriente con Alpine.

"Creo que hicimos una estrategia similar a los demás. Eso hizo que no tengamos oportunidad, era difícil de pasar. Fue una carrera aburrida, el ritmo no fue malo, pero no tenía buen balance. No me quedé contento con el auto”, afirmó "Colapa".

"Hice lo mismo que todos y eso hizo que no pueda hacer más nada, salvo que te llames (Max) Verstappen, ahí cambia todo”, ironizó.

El bonaerense también se refirió al próximo Gran Premio de Estados Unidos.

“Las Vegas fue un finde que anduve rápido. Tengo ganas de ir allá, ojalá tengamos un buen finde”, indicó.

Por último, se refirió al toque que recibió por parte de Hamilton.

“Lo vi por el espejo, pero no me di cuenta que me tocó. Fue el alerón, se rompió el ala, pero es un error de calculo”, dijo.