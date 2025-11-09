De lado a lado: espectacular try de un bahiense en el rugby español

Feta mete un cambio de paso en un ataque de Burgos. Foto: Diario de Burgos.

En su vuelta a la acción tras recuperarse de una lesión el bahiense Federico Casteglioni aportó un try clave para una nueva victoria de Burgos, equipo que lidera las posiciones del torneo profesional de rugby de España.

El bahiense, de 35 años, concretó uno vistoso try en el segundo tiempo, para cambiar la historia en el duelo frente a Ordizia por 36 a 20, en uno de los partidos disputados en la División de Honor A por la fecha 6.

Una victoria importante para el conjunto burgalés, que sufrió varias bajas entre lesiones y convocatorias a seleccionados españoles de seven y XV.

Así fue la jugada protagonizada por Feta, quien arranca en zona de 10 metros propia a pura velocidad:

Fue un partido complicado para Burgos ante un rival que necesitaba volver al éxito tras una serie de derrotas.

Los aurinegros cayeron en la primera parte por 13-3 pero revirtieron el panorama en el complemento.

Por su parte el UE Santboiana, con el bahiense Nicolás Jurado, cayó Cisneros por 20-12 y quedó en el fondo de la tabla de posiciones con una victoria y cinco derrotas.