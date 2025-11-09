Lejos de los arcos, Boca y River empatan 0-0 en la Bombonera

Lejos de los arcos por ahora, Boca y River igualan 0-0 en una colmadísima Bombonera, encuentro que pita Nicolás Ramírez y corresponde a la decimoquinta fecha del Torneo Clausura, con puntos clave en juego pensando ambos en la clasificación a la Copa Libertadores 2026.

El encuentro se puede ver a través de TNT Sports Premium y ESPN Premium.

El dueño de casa llega en un momento de regularidad en el certamen local, ya que ganó tres de sus últimos cuatro partidos, lo que le permitió a los dirigidos por Claudio Úbeda ubicarse primeros en la Zona A con 23 puntos.

Este Superclásico tendrá un valor especial en caso de que el “Xeneize” se quede con el triunfo, ya que se asegurará la participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores, torneo que no disputa en la fase de grupos desde el 2023.

River, por su parte, se encuentra en su peor momento del año, tras caer en siete de sus últimas 10 presentaciones. Esta situación había dejado en la cuerda floja a su director técnico, Marcelo Gallardo, pero la dirigencia “Millonaria” le demostró todo su apoyo renovándole el contrato para el 2026.

Actualmente, el equipo de Núñez está sexto en la Zona B con 21 puntos. En lo que respecta a la tabla anual, está tercero y se encuentra en zona de clasificación a la fase previa de la Copa Libertadores, aunque una nueva derrota lo complicaría seriamente ya que podría ser superado por Deportivo Riestra y Argentinos Juniors.

Las formaciones

-Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautado Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

-River: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Lautaro Rivero; Gonzalo Montiel, Juan Carlos Portillo, kevin Castaño, Marcos Acuña; Maximiliano Meza; Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.