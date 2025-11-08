Argentino recuperó la segunda plaza de la URS en el Regional Pampeano A

Ramiro Correa tuvo una tarde con cien por cien de eficacia a los palos. Foto: Archivo La Nueva.

Argentino recuperó este sábado el segundo cupo de la Unión de Rugby del Sur en el Regional Pampeano A de rugby del año próximo.

En la tercera y última fecha de la Reválida A-B derrotó en nuestra ciudad a Biguá de Mar del Plata por 22 a 11, partido disputado en el country y arbitado por Julián Severini (Sur).

Al cabo del primer tiempo el Chancho se impuso por 13 a 11.

Los puntos del ganador llegaron vía cinco penales y una conversión del apertura Ramiro Correa (total de 17 tantos) y un try del wing Tomás Moro a los 33 minutos.

Para la visita, que ya a los 8m. de iniciado el partido se vio en desventaja por 6-0, los tantos llegaron por dos penales convertidos por el apertura Felipe Bruno y un try del wing Ezequiel Brischetto.

A la visita le fue anulado un try (por pase hacia adelante) a los 60m, a instancias del línea Bermejo.

Por reglamento las plazas para el Regional Pampeano, sea en la A, B o C, las ganan los clubes para sus respectivas uniones. A su vez la Unión de Rugby del Sur las distribuirá en la próxima temporada entre los equipos a partir del mérito deportivo en los correspondientes torneos locales de ese año (el Oficial de Primera en el caso de la URS).

Según pudo saber hoy "La Nueva." una de las dos plazas en la máxima categoría recaerá automáticamente en Sociedad Sportiva si gana el repechaje al Torneo del Interior B frente a Neuquén RC, en marzo venidero. En caso contrario Las Palomas tendrán que dirimirla junto con los demás rivales en el Oficial.

(Noticia en desarrollo)