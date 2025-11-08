Djokovic le ganó una final durísima a Musetti en el ATP 250 de Atenas y obtuvo su título número 101

El tenista serbio Novak Djokovic, quien a partir de este lunes retornará al puesto número 4 del ranking mundial, superó en tres sets al italiano Lorenzo Musetti en la final del ATP 250 de Atenas y conquistó su título número 101.

Djokovic, cuya familia es dueña de los derechos de este torneo, se impuso por 4-6, 6-3 y 7-5 luego de 2 horas y 58 minutos de juego.

Luego de un arranque adverso, Djokovic levantó mucho el nivel para imponerse en el segundo set, mientras que todo indicaba que se iba a quedar sin mayores complicaciones con el triunfo en el tercero.

Pero Musetti no se dio por vencido y quebró cuando Djokovic sacaba para partido y así igualar en cinco juegos por lado. Sin embargo, el serbio consiguió romper el servicio de su oponente tras un game larguísimo, para finalmente cerrar el encuentro con un sólido juego de saque.

Este fue el segundo título en la temporada para Djokovic, que en el 2025 ya había ganado Ginebra.

Esta derrota representó un golpe para Musetti, ya que se quedó en las puertas de un nuevo título. Aunque necesitaba ganar esta final para desplazar al canadiense Félix Auger-Aliassime para clasificarse al ATP Finals, la baja de Djokovic de la competencia debido a una “lesión en curso” que le impide estar al 100% físicamente le dio un pase al torneo que reune a los ocho mejores.

Tien superó a Norrie

El estadounidense Learner Tien, que con 19 años es una de las mayores promesas del circuito, superó en una gran final del ATP 250 de Metz al británico Cameron Norrie y conquistó su primer título como profesional.

Tien, que a partir de este lunes será el númeo 28 del mundo (terminará la temporada en dicha posición), se impuso por 6-3, 3-6 y 7-6(6), luego de 2 horas y 10 minutos.

De esta manera, el estadounidense ganó su primer título, en su segunda final disputada, ya que a principios de octubre había caído en el partido decisivo del ATP 500 de Beijing ante el italiano y número 1 del mundo, Jannik Sinner.