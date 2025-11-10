Morelli terminó 11° en el GP de Portugal y sumó unos valiosos puntos en Moto 3

El argentino Marco Morelli (Honda) sumó unos valiosos puntos luego de terminar undécimo en el Gran Premio de Portugal de Moto 3, en una carrera que terminó en triunfo para el español Máximo Quiles (KTM).

El podio lo completaron el también español Ángel Piqueras (KTM) y el japonés Taiyo Furusato (Honda), mientras que el otro argentino que compite en la categoría, Valentín Perrone (KTM), debió abandonar por una caída en el inicio de la carrera.

Morelli, que con solo 18 años está disputando sus primeros Grandes Premios en la categoría, consiguió su mejor resultado luego de largar en el decimotercer lugar. Estos cinco valiosos puntos le permitieron al argentino colocarse 24° en el campeonato, con 14 unidades.

La temporada de Moto 3, que ya tiene como campeón al español Juan Antonio Rueda (KTM), concluirá el próximo fin de semana, cuando se lleve a cabo el Gran Premio de Valencia. El 2025 fue muy importante tanto para Perrone como para Morelli, quienes tuvieron su debut en la categoría con muy buenos resultados.

Bezzecchi, en MotoGP

En lo que respecta a la categoría reina del motociclismo, que es el MotoGP, el triunfo en el Gran Premio de Portugal fue para el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), quien tuvo un fin de semana casi perfecto (había quedado tercero en la carrera sprint) para afianzarse en la tercera posición del campeonato de pilotos.

En el segundo lugar terminó el español Alex Márquez (Ducati), quien atraviesa su mejor temporada en la categoría y ya tiene asegurado el segundo puesto en el campeonato en el que terminará solo por detrás de su hermano Marc. Este sábado había comenzado el fin de semana de gran manera al imponerse en la sprint. El podio lo completó el español Pedro Acosta.

La próxima fecha del campeonato de MotoGP, que cerrará la temporada, será el domingo 16 de noviembre en Valencia. (NA).