Los bonos en dólares extienden su tendencia positiva y el riesgo país perfora los 600 puntos

Los bonos en dólares extienden el optimismo este lunes, tras el anticipo de Luis Caputo a inversores sobre el programa de recompra de bonos y acumulación de reservas.

En ese contexto, los títulos en dólares avanzan hasta 1,8 % para el Global 2030 y el riesgo país perfora los 600 puntos básicos, ubicándose en 596.

La operación de canje de deuda respaldada por organismos internacionales con el objetivo de liberar fondos para educación podría involucrar aproximadamente un total de 16.300 millones de dólares en bonos.

La deuda total de Argentina con bonistas alcanza los 91.851 millones de dólares, pero su valor de mercado es mucho mas bajo. Se estima que es de 56.297 millones, a los cuales hay que restarle las tenencias del propio estado argentino a través del BCRA y la ANSES. Lo que queda para pagar es 48.811 millones de dólares.

Según señaló Ámbito, el mercado supone que el foco de la operación anunciada estaría en los papeles en dólares que vencen en 2029 y 2030, que son los que generan el mayor peso de vencimientos en los próximos meses.

Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación abrió hoy a $ 1.395 para la compra y $ 1.445 para la venta, sin cambios con relación al último cierre.

En tanto, el dólar mayorista lo hizo a $ 1.405 y $ 1.415 para ambas puntas. A su vez, en el promedio de los bancos para los minoristas el precio era de $ 1.440 y $ 1.490.

Por su parte, el dólar “blue” se ofrece $ 1.395 y $ 1.415 para ambas cotizaciones en la city porteña. (Ámbito y NA)