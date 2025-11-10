Tres hombres fueron detenidos tras un hurto y posterior persecución policial en La Falda

Tres hombres fueron aprehendidos este domingo luego de un hurto y una persecución policial que terminó en la zona de Las Heras, entre D’Orbigny y Haití, del barrio La Falda. El operativo estuvo a cargo del comando de Patrullas, policía local y personal del CEUM.

El hecho comenzó alrededor de las 4 de la mañana del domingo, cuando un empleado de la estación de servicio de Corrientes y Brandsen denunció que un sujeto le había sustraído una bicicleta.

Minutos más tarde, cerca de las 4.50, y gracias al apoyo del Centro de Monitoreo, efectivos observaron a tres hombres y una mujer salir de una vivienda con una bicicleta similar a la robada.

Se apersonaron y detectaron a dos sospechosos que circulaban en bicicleta, quienes ignoraron la voz de alto y huyeron, descartando en el trayecto dos televisores y otra bicicleta.

Tras un breve seguimiento, la Policía logró aprehender a Leandro Lihuel Colmegna (de 33 años), acusado de hurto; Marcelo Fernández Sauma (35), por atentado, desobediencia y resistencia a la autoridad; y José Feliciano Schell (43), demorado para averiguación de identidad y medios de vida.

Los elementos secuestrados —dos televisores y dos bicicletas— fueron incautados y quedaron bajo averiguación de procedencia, para determinar su titularidad y posible vinculación con otros hechos delictivos.

Los detenidos y los objetos recuperados fueron trasladados a la comisaría Primera, donde se continúan las diligencias correspondientes.