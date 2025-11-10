Las familias necesitaron más de $800 mil para llenar el changuito en octubre: el detalle por provincia

Durante octubre, las familias argentinas necesitaron más de $800.000 para llenar el changuito del supermercado, aunque los montos variaron ampliamente según la provincia.

Según el último relevamiento de la consultora Analytica, el costo de la canasta de alimentos y bebidas de una familia compuesta por dos adultos y dos menores aumentó en promedio entre 3,7% y 5,3% en los distintos puntos del país.

Las mayores subas se registraron en Tierra del Fuego (5,3%), Chubut (4,3%), y Río Negro, Neuquén y Santa Cruz (3,7%); mientras que las menores variaciones se dieron en Misiones (1,1%) y Formosa (1,4%).

El informe, titulado “Changuito Federal”, busca reflejar una compra mensual de clase media en los principales supermercados online del país, manteniendo la misma marca y tamaño de empaque en todos los casos, para garantizar la comparación entre regiones.

La Patagonia, la región más cara del país

Como en meses anteriores, el sur del país volvió a liderar el ranking de los changuitos más caros. Santa Cruz encabezó la lista con un costo total de $834.177, seguida por Chubut ($859.597), Tierra del Fuego ($822.066), Río Negro ($804.049) y Neuquén ($791.546).

En el otro extremo, las provincias del noreste argentino (NEA) fueron las más económicas: Corrientes ($755.224), Formosa ($749.929) y Misiones ($748.815).

Pese a la diferencia de precios, el informe advierte que el poder adquisitivo no es necesariamente mayor en las regiones con changuitos más baratos.

En el NEA, por ejemplo, el costo de la canasta representa el 29,5% del ingreso de dos salarios promedio, mientras que en la Patagonia —donde los precios son más altos— el esfuerzo relativo es menor, ya que el changuito equivale al 15,7% del mismo ingreso.

Los mayores costos son en parte compensados por remuneraciones más altas. Se destaca Santa Cruz con la canasta más costosa y es el segundo mayor salario promedio del sector privado registrado, por detrás de Neuquén", señaló el estudio.

Los productos que más subieron

Dentro de la canasta, el aceite de girasol fue el producto que registró las subas más marcadas, con incrementos que oscilaron entre 4% y 6% en casi todas las provincias.

El queso crema también mostró aumentos generalizados, de entre 2% y 4%, a excepción de Santa Cruz, que registró un incremento de 5,2%. Además, el precio del yogur bebible registró subas en todas las jurisdicciones, sobre todo en Misiones (1,2%) y Santa Cruz (1,4%).

Por otro lado, el valor de los huevos se mantuvo invariante en el promedio mensual en casi todas las provincias menos en Tucumán y Santiago del Estero, que subió 1%.

El informe también señala que la estructura tributaria provincial influye en la dispersión de precios. (TN)