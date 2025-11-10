Bahía Blanca | Lunes, 10 de noviembre

Liga del Sur.

La irregularidad, las lesiones y la falta de gol, el combo que le altera los nervios a Libertad

“No podemos repetir el mismo equipo de un partido para el otro y eso nos afecta a la hora de jugar y de querer equiparar a los rivales en madurez y experiencia”, dio a entender Matías López, el 4 de una defensa guerrera y bien equilibrada.

Después del 4-0 a Olimpo en la fecha 9 de este certamen Clausura de la A liguista, Libertad no ganó más y solo convirtió un gol en los cuatro encuentros siguientes: 0-0 Huracán, 0-1 San Francisco, 0-0 Bella Vista y 1-1 con Liniers el último domingo en Villa Rosas.

Así y todo pelea el segundo lugar en el torneo a una programación para el cierre de la fase clasificatoria y lidera, junto a Huracán, la tabla general de la temporada.

Pero conversando con algunos jugadores del milrayita, la irregularidad es lo que más les preocupa de cara a los playoffs.

“Venimos pagando caro las ausencias por lesiones, y no poder repetir el once titular de un partido para el otro viene haciendo que no podamos fortalecernos futbolísticamente ni conseguir una regularidad”, sostuvo Matías López, el 4 de una defensa “guerrera” y bien ajustada.

“Desde que empezó el año nos viene costando convertir, y ese es un problema de todos no solo de los delanteros. Somos el equipo que menos goles tiene en la temporada, aunque sabemos que nuestro fuerte es defender y debido a eso mantuvimos muchas veces nuestro arco en cero”, amplió “Mati”, orgullo del debut de Mateo, su hermano más chico.

Se acerca la parte final del torneo, se empieza a definir el año de trabajo, y tendremos que estar dispuestos a dejar todo, porque más allá de la irregularidad que mostramos, le podemos ganar a cualquiera”, indicó el ex Olimpo.

