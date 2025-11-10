Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este lunes todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.450,75 para la venta y de $1.397,73 para la compra en Bahía Blanca, registrando una baja del 0,62% en relación al cierre del viernes.

En tanto, el dólar blue marcó $1.440,00 (+0,70%) para la venta en nuestra ciudad, mientras que se ofreció a $1.425 (+0,71%) en las financieras de la city porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, cerró a $1.878,50 (0,00%), el MEP cotizó a $1.452,94 (-1,03%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubicó en $1.472,33 (-1,06%).

El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posicionó en 603 puntos básicos (-5,19%).