Corte de calles y modificación de recorrido de colectivo para este lunes 10 de noviembre

La Municipalidad de Bahía Blanca informó sobre importantes cortes de calles y modificaciones en el transporte público que tendrán lugar en la ciudad.

En primer lugar, se procederá hoy al corte total de la intersección de Brasil y Sixto Laspiur entre las 15.30 y las 17 por tareas de fresado. Una vez finalizado ese horario, se habilitará media calzada para el tránsito vehicular.

Por tal motivo, la línea de colectivos 519A modificará parte de su recorrido: en el tramo desde Patagonia Norte a Don Ramiro, circulará por Brasil, 9 de Julio y Francia, para luego retomar su itinerario habitual.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Además, se recuerda que la calle Maldonado al 2100 continuará cerrada al tránsito vehicular hasta el domingo 16 inclusive, debido a trabajos de excavaciones y colocación de cañerías cloacales.

Se solicita a los conductores y peatones circular con precaución y respetar las indicaciones de tránsito.