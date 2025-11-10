Juzgan a dos acusados de intentar matar a su hermano para quitarle una casa

Los hermanos Tobar fueron aprehendidos el 1 de marzo del año pasado.

Por amenazar e intentar matar a su hermano para desapoderarlo de una vivienda en el barrio Del Sol, Jimena Rocío Tobar y Roberto Jesús Tobar Cabezas comenzaron a ser juzgados hoy por el Tribunal Criminal Nº 3.

El juicio oral está programado hasta mañana y a los imputados se les atribuyen los delitos de coacción agravada y tentativa de homicidio agravada por el uso de arma de fuego.

El hombre acusado también afronta cargos por portación ilegal de arma de fuego de uso civil.

Los incidentes ocurrieron el 1 de marzo de 2024, cuando los procesados al parecer amenazaron de muerte a su hermano Juan Gabriel Tobar para despojarlo de un inmueble ubicado en Beruti y Tarija, cerca de la rotonda de Indiada y Drago.

Le gatillaron en la cabeza

Los imputados irrumpieron en el domicilio después de forzar una ventana, golpearon a su hermano y le gatillaron un arma de fuego en su cabeza varias veces, sin que se produjeran los disparos.

La mujer atacó a Juan Gabriel con un cuchillo y lo lesionó en distintas zonas de su cuerpo, hasta que la Policía llegó al lugar y aprehendió a los agresores.

Los efectivos policiales intervinientes secuestraron afuera de la casa el revólver calibre 22 que esgrimió Roberto.

El trámite de la causa estuvo a cargo del fiscal de homicidios, Jorge Viego.