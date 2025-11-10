"Rezar junto al Papa por Bahía Blanca fue un gesto profundamente conmovedor", dijo la diputada Banfi

La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Karina Banfi, mantuvo un encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano, convirtiéndose en la primera representante bahiense en ser recibida por el Sumo Pontífice en Roma.

La audiencia formó parte de la misión oficial de la Fundación Universitaria del Río de la Plata (FURP), que reunió a una delegación argentina para reflexionar junto al Santo Padre sobre los desafíos sociales y políticos que atraviesa el país y el rol de la dirigencia en la construcción de consensos y el fortalecimiento democrático.

“La prédica por la paz, la solidaridad hacia quienes más lo necesitan y la reivindicación de la fraternidad entre los pueblos son cada día más necesarias”, sostuvo Banfi tras el encuentro.

La legisladora destacó el sentido humano y espiritual de la visita: “Llevamos a la comunidad católica bahiense el mensaje de esperanza y fe que el Papa mantiene vigente, especialmente hacia quienes atraviesan momentos difíciles tras la tragedia del 7 de marzo”, expresó.

Durante la audiencia, Banfi estuvo acompañada por el senador nacional Maximiliano Abad. Ambos rezaron por Bahía Blanca, ciudad duramente afectada por las recientes inundaciones, manifestando su cercanía espiritual con las familias damnificadas y su deseo de pronta reconstrucción.

“Rezar junto al Papa por Bahía Blanca fue un gesto profundamente conmovedor. Me llena de orgullo haber podido llevar la voz de mi ciudad al corazón de la Iglesia”, concluyó Banfi.



