Histórica noche de Nikola Jokic con un triple-doble y 56 puntos en la NBA

El centro serbio brilló en la victoria de Denver Nuggets. Foto: NBA.

Nikola Jokic se convirtió, esta madrugada para nuestro país, en el gran protagonista del tradicional Día de Navidad de la NBA.

Con un triple-doble (tres rubros estadísticos en los que alcanzó doble-dígito), el centro lideró a Denver Nuggets a la victoria ante Minnesota Timberwolves por 142-138 en tiempo suplementario, en uno de los partidos disputados ayer.

Lo de Jokic fue descomunal: metió 56 puntos (11-15 en dobles, 4-6 en triples y 22-23 en libres), bajó 16 rebotes y dio 15 asistencias, en lo que constituyó la tercera mejor marca (en anotación) en la historia del partido navideño. Además, logró 2 tapas y perdió 5 pelotas, en un total de 42m36s en cancha.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Incluso su protagonismo se extendió al tiempo suplementario, en el que sumó 18 de los 27 puntos de su equipo.

En partidos de Navidad el récord es de 60 puntos y pertenece a Bernard King (con New York Knicks en 1984), seguido por los 59 de Wilt Chamberlain con los Philadelphia Warriors en 1961.

El jugador balcánico se convirtió en el quinto jugador en alcanzar la barrera de los 50 puntos en el Christmas Day, hito que también hicieron Luka Doncic y Rick Barry, ambos con 50.

Por otra parte, fue el decimoquinto triple-doble de la temporada para Jokic. Ahora suma 179 en su carrera durante la temporada regular y 21 en la postemporada.

La estrella de los Timberwolves, Anthony Edwards, anotó 24 de sus 44 puntos en el cuarto cuarto y en el suplementario antes de recibir su segunda falta técnica cuando quedaban 21 segundos.

En otros encuentros, New York Knicks 126-Cavaliers 124, Oklahoma City Thunder 102-San Antonio Spurs 117, Golden State Warriors 126-Dallas Mavericks 116 y Los Ángeles Lakers 96-Houston Rockets 119.

Detroit Pistons lidera la Conferencia Este con 24 partidos ganados y 6 derrotas, mientras que en la Conferencia Oeste el primero es Oklahoma con campaña de 26/5.