"Ella nos engañó": la dura acusación de uno de los jueces durante el jury contra Makintach

Continúa el proceso de jury contra la jueza Julieta Makintach y en la jornada de este lunes declaró su colega, el juez Maximiliano Savarino, quién la acusó de mentir y engañar al tribunal para producir un documental sobre el juicio por la muerte de Diego Maradona.

Savarino, quien integró el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro junto a Makintach en el debate que finalmente fue anulado, declaró que este episodio representa un hecho sin precedentes en la historia judicial argentina.

“Makintach nos engañó. Si hubiese tenido un acompañamiento como corresponde, la causa hubiera terminado y tendríamos veredicto. Pero ella recurrió al engaño: nos dice ‘no se preocupen, me estaban filmando a mí, es algo personal”, aseguró el magistrado.

En esa línea, agregó: “Ella arma un documental con la amiga y yo le escribo a la Cámara para decir que no podía seguir interviniendo más”.

“Nosotros habíamos dado la orden a todos los empleados de que no trascendiera nada. Había fotos, había autopsia. Había carteles, además, en el debate que decían: ‘Prohibido filmar’”, recordó Savarino.

Sobre cómo tomó conocimiento de la grabación del documentar, Savarino aseguró que “de inmediato avisamos al Subsecretario de Comunicación de la Suprema Corte. No sabíamos que grababa el camarógrafo de Makintach. Nos enteramos después. Ella estaba haciendo un juicio paralelo”.

A lo largo de su declaración, Savarino reiteró que el documental carecía de cualquier tipo de aval.

Makintach enfrenta cargos por mal desempeño después de haber participado en la producción del documental Justicia Divina, mientras todavía estaba a cargo de ese expediente. Según la acusación, su conducta habría comprometido la imparcialidad y la ética judicial, además de violar deberes propios del cargo.

En la lista de testigos prevista para esta jornada también figuran Jana Maradona, hija de Diego, y los abogados Rodolfo Baqué y Fernando Burlando, quienes representaron a distintas partes durante el proceso judicial que se vio frustrado en mayo de este año, y los periodistas Victoria De Masi y Bárbara Villar Camacho.

Durante el turno de la tarde está programada la comparecencia de la policía Lucía Salazar, de los abogados Mara Digiuni, Vadim Mischanchuk, Mario Baudry y Fabián Améndola, y tres policías de San Isidro, todos citados por la acusación.

Makintach enfrenta cargos por presunto cohecho pasivo, violación de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y peculado de servicios. El tribunal que lleva adelante el jury está presidido por Hilda Kogan, titular de la Suprema Corte bonaerense, e integrado por legisladores y abogados del foro bonaerense.

El proceso continuará durante toda la semana, con nuevas declaraciones de testigos y la presentación de pruebas solicitadas por las partes, antes de que el Jurado de Enjuiciamiento resuelva si corresponde o no la destitución de la magistrada. (TN)