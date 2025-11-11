Seba López: “No salimos a especular en ninguna condición ni ante ningún rival”

Douglas Haig le dio una lección de fútbol a Olimpo y el 5 a 0 prácticamente sentenció la serie. La revancha irá el domingo en el Carminatti y Sebastián López --ayudante de campo del DT Sebastián Cejas-- dejó en claro que no saldrán a especular.

“No salimos a especular en ninguna condición ni ante ningún rival”, declaró el orientador bahiense en el programa El Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

“Las propuestas, en un porcentaje muy alto, son muy mezquinas, pero nosotros no cambiamos la forma de jugar cuando vamos de visitante. Nuestra fórmula es jugar en 50 metros", disparó el entrenador, que pidió a Martin Carrillo como DT de Villa Mitre para la próxima temporada, entre otros temas.

Mirá la nota completa: