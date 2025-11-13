Sociedad Rural: Nicolás González Martínez fue elegido presidente hasta 2028

N.M. González Martínez llega al cargo tras desempeñarse como vicepresidente de la SRBB. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

El Méd. Vet. Nicolás M. González Martínez fue elegido como el nuevo presidente del directorio de la Sociedad Rural de Bahía Blanca, tras la renovación de autoridades de la entidad con sede en Bordeu y que, en una primera gestión, completará el período 2025-2028.

Con anterior cargo de vicepresidente, González Martínez reemplaza al Cr. José Antonio Irastorza, quien había asumido en el mes de noviembre de 2019 y estuvo por dos ciclos y asumió seis discursos de apertura de la tradicional Exposición Nacional de Ganadería, Industria y Comercio que se realiza en el primer domingo de octubre de cada año.

Para el cargo de vicepresidente fue elegido Roberto Eizaguirre, en tanto que en otro cargo relevante, el de secretario, recaerá en el abogado Juan Manuel González Martínez.

Los directores titulares serán Oscar González Perlender, Orlando Arrechea Harriet, Guillermo Olivero y Miguel de Irigoyen.

El discurso del Cr. Irastorza, el último de su gestión de seis años, este domingo 5 de octubre en Bordeu.

Directores suplentes fueron designados Francisco González Martínez, Gregorio Ibarguren, Martín Godio, Marcelino Bermúdez, Juan Pedro Harriet y José Irastorza.

El síndico titular será Carlos Zubizarreta, en tanto que el cargo de síndico suplente recayó en Sandra Bastard.