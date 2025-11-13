Se juegan los segundos puntos de los cuartos de final: ¿se definirá alguna alguna llave, todas o ninguna?

Olimpo y Pueyrredón, Alimenti y Pan, prometen otro gran partido esta noche. Fotos: Archivo-La Nueva.

Se disputan esta noche los segundos puntos de las series -al mejor de tres- de los cuartos de final del torneo de primera división del básquetbol local, Aldo "Bebe" Storti.

Tres equipos tienen la chance de llevarse la llave como visitantes y uno lo puede hacer en su cancha, en caso de que se repitan ganadores.

A partir de las 21, hoy se medirán L.N Alem (8º)-Villa Mitre (1º), en cancha de Napostá; Estudiantes (7º)-Napostá (2º) y Pueyrredón (6º)-Olimpo (3º).

Mientras que a las 21.30, chocarán Bahiense del Norte (5º)-Pacífico (4º).

En caso de ser necesarios terceros partidos, irán el lunes invirtiendo la localía. Caso contrario, ese mismo día comenzarán las semifinales.

*Uno por uno

L.N. Alem (8º)-Villa Mitre (1º)

Cancha: Antonio Palma (Napostá).

Árbitros: Mariano Enrique, Horacio Sedán y Ariel Di Marco.

Juego 1: el tricolor se impuso holgadamente en su cancha, por 91 a 62.

Estudiantes (7º)-Napostá (2º)

Cancha: Osvaldo Casanova (Estudiantes).

Árbitros: Eduardo Ferreyra, Marjorie Stuardo y Joel Schernenco.

Novedades: Napostá no contará con Segundo Vasconcelo, quien sufrió una lesión ligamentaria en la rodilla en el primer partido. "Es un golpe muy duro para todos", le dijo el DT Fabricio Piccinini a La Nueva.

Juego 1: Napostá ganó como local por 87 a 78 y sumó su sexta victoria en fila.

Pueyrredón (6º)-Olimpo (3º)

Cancha: Vicente Palermo (Pueyrredón).

Árbitros: Sebastián Arcas, Alejandro Vizcaíno y Juan Matías.

Juego 1: Pueyrredón dio la nota en el inicio de la serie y fue el único equipo que ganó de visitante, imponiéndose en el Norberto Tomás por 60 a 56.

Bahiense (5º)-Pacífico (4º)

Cancha: Manu Ginóbili (Bahiense del Norte).

Árbitros: Juan Cruz Schernenco, Alejandro Ramallo y Sam Inglera.

Juego 1: con otro cierre épico en la temporada, Pacífico se quedó con el primer juego de la llave, ganando por 84 a 83, tras un rebote ofensivo de Santiago Loos, quien "cacheteó" un libre errado por Juan Cruz Redivo. "Por suerte está cayendo de nuestro lado", admitió el héroe de la noche del lunes con La Nueva.