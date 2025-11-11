Se viene la Noche de las Vinotecas, con Bahía Blanca como protagonista

Este viernes 14 se desarrollará la sexta edición de La noche de las vinotecas, un evento federal para promover el vino argentino, que se desarrolla en todo el país, incluida Bahía Blanca.

Es organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines (CAVA), con el apoyo de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) y del Fondo Vitivinícola.

En este marco, más de 600 vinotecas se organizan para generar una experiencia única para todos los amantes del vino: degustaciones, espectáculos, gastronomía, música y buenos momentos por parte de cada punto adherido y descuentos de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas para promocionar al vino argentino.

En Bahía Blanca, como en gran parte del país, una gran cantidad de vinotecas ofrecerá diferentes actividades a sus clientes para que puedan disfrutar una noche única. Serán 16 los comercios que participen del evento, por lo cual la ciudad será la segunda en el país con más vinotecas adheridas, y la primera el ranking si se tiene en cuenta la relación vinoteca por habitante.

Además los bahienses se encuentran en el tercer puesto a nivel país, en cuanto al público que más interacciona en redes sociales con este evento.

Entre las propuestas destacadas se encuentran catas sensoriales, degustaciones de distintos vinos Malbec de diferentes regiones y música en las veredas.

Asimismo, el Bus Turístico de la municipalidad de Bahía Blanca realizará además un recorrido que incluye determinadas vinotecas adheridas al evento y algunos puntos históricos de la ciudad donde el vino fue protagonista.

El evento será escenario también del lanzamiento de la Semana de la Gastronomía en la ciudad promovida por la Asociación de Hoteles y Gastronómicos.

Más información se puede encontrar en este enlace.