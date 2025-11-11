Zoom celebra a Soda Stereo con un gran homenaje en el Don Bosco

El próximo sábado, a las 21.30, el Teatro Don Bosco será el escenario de un homenaje especial: Zoom, la banda tributo a Soda Stereo, presenta su espectáculo “Comfort y música para volar”, inspirado en el histórico unplugged que el trío grabó para MTV en 1996. Con una puesta renovada, un sonido minucioso y una producción que promete sorprender, el grupo bahiense vuelve a celebrar la música de una de las bandas más influyentes del rock en español.

Las entradas se consiguen en Ticketbahia.com

Para los integrantes de Zoom, tocar en el Don Bosco representa mucho más que un nuevo concierto. “El teatro Don Bosco es un espacio emblemático de Bahía Blanca. Para nosotros es un sueño hecho realidad, ya que es la primera vez que vamos a tocar acá y es la mayor producción realizada hasta el momento. Es un desafío soñado”, cuentan los músicos, que vienen recorriendo escenarios de toda la región con su homenaje fiel y apasionado.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Zoom nació con una premisa clara: rendir tributo a Soda Stereo con respeto y profesionalismo. “Desde el comienzo la idea fue siempre la misma: trabajar a conciencia, ser minuciosos en el sonido y la puesta en escena, y por sobre todo, ser respetuosos al momento de homenajear a Soda”, explican. Ese compromiso con la calidad se ha transformado, con los años, en una marca registrada. “A medida que pasó el tiempo nos hicimos más profesionales en cumplir con todo esto, y creo que la gente te premia yendo a los recitales de la banda. Eso es lo más lindo que nos puede pasar.”

En cuanto al repertorio, Zoom busca que cada show tenga su propia identidad. “Nuestro set list varía dependiendo de la temática que elijamos hacer. Hemos hecho el ‘Me verás volver’, donde las canciones ya están definidas, o ‘Cerati Infinito’, donde elegimos los éxitos de Gustavo en su etapa solista. También estamos en constante movimiento de canciones para que el público que nos sigue se siga sorprendiendo en cada show.”

En esta oportunidad, la banda recreará el disco y concierto “Comfort y música para volar”, grabado por Soda Stereo en Miami en 1996 para MTV. “Las canciones son las de ese espectáculo, y sumamos otras más para completar el evento: algunos temas que nos gustan a todos y varios lados B que estamos seguros van a ser del agrado de quienes asistan.”

La relación de Zoom con su público se sostiene en una energía compartida que va más allá del tributo. Cada recital es una celebración colectiva, un reencuentro con canciones que marcaron generaciones. “En general no tenemos recuerdos de haberla pasado mal en algún show. Esta banda nos ha dado muchas satisfacciones: viajes compartidos, conocer gente nueva, tocar en lugares donde nos reciben con mucho cariño.”

Entre las anécdotas más destacadas, los músicos recuerdan un momento inolvidable: “Uno de los mejores recuerdos fue cuando teloneamos a Los Pericos. Y ni hablar de lo genial que fue haber podido cantar un tema con ellos durante el festival Disfrutá Bahía en 2023. Fue un momento muy especial para todos.”

Soda Stereo es, sin duda, una referencia eterna del rock latinoamericano. Su legado sigue inspirando a nuevas generaciones, algo que Zoom percibe en cada encuentro con el público. “A pesar de la nueva ola rítmica, creemos que la música de Soda y el rock nacional en general siguen siendo realmente influyentes en la mayoría de la juventud. Y agradecemos a Dios que así sea”, dicen. “Queda totalmente demostrada la vigencia de Soda en esta ‘vuelta’ que tendrá lugar en 2026.”

Con más de una década de trayectoria, Zoom ha logrado algo difícil: mantener viva la magia de Soda Stereo sin perder autenticidad ni emoción. Cada acorde, cada verso y cada guiño escénico son una invitación a viajar en el tiempo, a revivir las canciones que marcaron una época y a descubrir, una vez más, por qué Gustavo Cerati, Zeta Bosio y Charly Alberti siguen siendo parte del ADN musical de toda una región.

“Este show en el Don Bosco es una especie de punto de inflexión para nosotros”, aseguran. “Es el resultado de años de trabajo, de amor por la música de Soda y del apoyo del público bahiense, que siempre nos acompaña. Vamos a dejar todo en el escenario para que sea una noche inolvidable.”