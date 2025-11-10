El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este martes 11 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.

Por la mañana el tiempo se presentará inestable con precipitaciones y tormentas. El viento soplará con fuertes ráfagas del sector norte y la visibilidad será reducida por las precipitaciones.

Durante la tarde el tiempo estará nuboso con precipitaciones y tormentas remanentes, mejorando. El viento soplará fuerte desde el noroeste rotando al este, el índice de radiación UV será normal y la visibilidad pasará a buena.

La noche, a su vez, será fresca y ventosa, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 14 grados.