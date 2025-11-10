El pronóstico: así estará el tiempo este martes en la ciudad
Las previsiones de Satelmet para este 11 de noviembre en Bahía Blanca.
El servicio de Satelmet anticipa para este martes 11 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21 en Bahía Blanca.
Por la mañana el tiempo se presentará inestable con precipitaciones y tormentas. El viento soplará con fuertes ráfagas del sector norte y la visibilidad será reducida por las precipitaciones.
Durante la tarde el tiempo estará nuboso con precipitaciones y tormentas remanentes, mejorando. El viento soplará fuerte desde el noroeste rotando al este, el índice de radiación UV será normal y la visibilidad pasará a buena.
La noche, a su vez, será fresca y ventosa, y se estima para las 00 del miércoles una temperatura de 14 grados.