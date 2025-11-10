El abogado de la familia Strzyzowski apuntó contra César Sena: “Fue el ejecutor con la ayuda de sus padres”

Mientras avanza el juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski en Chaco, el abogado de la familia de la víctima aseguró que no tiene dudas sobre las responsabilidades de los acusados y aseguró que por los resultados de la reconstrucción del crimen, el proceso judicial “ya está terminado”.

Gustavo Briend habló con TN en el cuarto intermedio que se estableció cerca del mediodía y contó que esta semana declararán cuatro testigos de la defensa y la próxima serán los alegatos. Pese a ello, remarcó que no tienen dudas de que el responsable del asesinato de la joven de 28 años fue César Sena con la colaboración de los padres.

“Eso forma parte de nuestra teoría y a esta altura lo acreditamos y lo probamos. Para nosotros el juicio ya está terminado”, resaltó.

También aclaró que pese a que el cuerpo no fue encontrado, el testimonio de la antropóloga que analizó los huesos fue contundente: “Fue precisa y explicó que el material que se encontró, que eran restos humanos, tenía una imposibilidad de obtención de ADN por el mal estado debido al fuego”.

De la misma forma, resaltó: “Fue muy contundente cuando dijo que correspondían a una misma persona adulta”.

“Se ha hecho una reconstrucción absoluta. Todo lo que intentaron destruir, nosotros lo construimos, hemos armado un rompecabezas y no tenemos dudas de las responsabilidades de los acusados”, aseguró Briend.

Ante esto, insistió en que mantendrán la hipótesis que sostiene que el cuerpo de Cecilia fue incinerado durante varias horas, incluso días, y afirmó que esta situación está verificada.

Sobre los otros cuatro acusados, señaló que “son todos encubridores” que están presos desde el primer momento y espera que así continúen.

Por último, se refirió a la declaración de Gloria Romero, la madre de la víctima, que apuntaba contra César Sena. “Cuando tomaba decía ‘si alguien tiene un problema con nosotros, lo mandamos a la chanchería y lo hacemos desaparecer’, lo dijo en reiteradas veces”, recordó.