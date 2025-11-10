Pérez Manghi: "Somos un equipo sólido, que tiene cada vez más confianza"

Huracán no dejó pasar la oportunidad y se quedó con la ventaja deportiva de cara a los playoffs en el certamen Clausura de la Liga del Sur. El defensor Felipe Pérez Manghi, de parejo rendimiento, se refirió al logro conseguido por el Globo una fecha antes de que se cierre la fase regular.

"Somos un equipo sólido, que tiene cada vez más confianza. Es un equipo muy unido, que sabe a lo que juega. Y va por los objetivos que se propuso", sostuvo en el Diario Deportivo, que se emite en La Nueva Play, de lunes a viernes, de 14 a 15.

"La derrota contra Villa Mitre fue un golpazo, pero volvimos a nuestro camino y contra Olimpo mantuvimos la calma. Fuimos por lo nuestro y aseguramos el primer puesto. Ahora vamos en busca de más y no nos vamos a conformar", amplió el defensor ex Defensores de Belgrano y Fénix.

