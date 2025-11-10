Incendio en la cancha de Boca: se prendieron fuego los papelitos en La Bombonera tras el Superclásico
El fuego se desarrolló en la segunda bandeja sur.
Un incendio se registró en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, y no hubo heridos.
Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el fuego se desarrolló en una extensión de 50 por 5 metros en el sector de la segunda bandeja sur sobre papeles que se encontraban en el suelo.
Bomberos Voluntarios del barrio porteño de La Boca concurrieron a la cancha, ubicada en Brandsen 805, donde atacaron las llamas con una línea reforzada de 38 milímetros.
Asimismo, no se reportaron lesionados, por lo que la situación se normalizó rápidamente. (Fuente: NA).