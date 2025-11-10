Incendio en la cancha de Boca: se prendieron fuego los papelitos en La Bombonera tras el Superclásico

Un incendio se registró en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como la Bombonera, y no hubo heridos.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que el fuego se desarrolló en una extensión de 50 por 5 metros en el sector de la segunda bandeja sur sobre papeles que se encontraban en el suelo.

Bomberos Voluntarios del barrio porteño de La Boca concurrieron a la cancha, ubicada en Brandsen 805, donde atacaron las llamas con una línea reforzada de 38 milímetros.

Asimismo, no se reportaron lesionados, por lo que la situación se normalizó rápidamente. (Fuente: NA).