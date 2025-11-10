Fútbol femenino: Comercio quedó a un paso del ascenso y habrá final entre Villa Mitre-Municipales

La Asociación Empleados de Comercio quedó a un pasito de obtener el anhelado ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino de la Liga del Sur, a la vez que Municipales, en la A, se quedó con el cuadrangular Campeonato y habrá finales ante Villa Mitre.

Las dirigidas por Martín Barragán, que habían sido las mejores en la fase regular, vencieron por 2 a 1 a Sporting -ganador del pentagonal- en la primera final del año en calidad de visitante.

El partido se jugó en la cancha auxiliar del rojinegro, donde para el dueño de casa convirtió Sofía Mattos, mientras que los dos tantos el elenco mercantil fueron obra de Evelyn Alonso.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

El partido de vuelta tendrá lugar el venidero fin de semana en el predio de la AEC, en el complejo Ezequiel Crisol de Aldea Romana.

Por el Pentagonal Reválida, Estrella de Oro se ganó un lugar en los cruces eliminatorios tras vencer por 4 a 1 a Pacífico BB de visitante. El aurinegro se mantiene expectante la posibilidad de ascender por la promoción, aunque para eso primero se medirá con Liniers y si gana el rival será Petroquímicos.

El equipo del "Coco"

Municipales se quedó con el cuadrangular en la zona campeonato y tendrá que disputar finales ante Villa Mitre.

Muni venció por 9 a 0 a Bella Vista, mientras que Villa Mitre goleó por 6 a 0 a Tiro Federal.

Ambos equipos terminaron con 34 puntos, pero las dirigidas por Pablo "Coco" Landeiro totalizaron +12 contra +11 goles.

Villa Mitre, que va por el tetracampeonato, se medirá con Municipales en dos partidos definitorios.

En el cuadrangular Permanencia, La Armonía terminó con 17 puntos; Libertad 14, Petroquímicos 12 y Sansinena 3.