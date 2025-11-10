“Como el primer día”: Pablo Gibelli invita a un emotivo recorrido por su historia personal y musical

El reconocido cantante Pablo Gibelli presentará su espectáculo “Como el primer día”, un show único, íntimo y cargado de emociones que llegará al Teatro Gran Plaza este sábado 15 de Noviembre a las 21.00.

Canciones que marcaron etapas, melodías que lo transformaron y palabras que conectan con lo más sincero del corazón se irán entrelazando durante la noche, invitando al público a recorrer su historia personal y musical. No será un simple recital. Será un viaje emocional, donde la música se convertirá en el hilo conductor de toda una vida dedicada al arte.

Pablo Gibelli inició su camino artístico muy joven en Stroeder, su ciudad natal. Referente de la música popular argentina en nuestra ciudad, es cantante y enseña en su estudio de música, canto e interpretación musical. Se formó en piano, guitarra y canto en el Conservatorio Provincial de Música de Bahía Blanca y sus maestros de interpretación musical y técnica vocal fueron Armando Livani, Karina Di Virgilio y José Angel Trelles, entre otros.

Cuando Pablo y su equipo de producción comenzaron a pensar en las ideas para el espectáculo, surgió de inmediato el deseo de reconocer a Livani, forjador de muchas figuras artísticas locales, como Abel Pintos. Se presentó entonces la propuesta al Instituto Cultural, que no dudó en sumarse, y por eso el espectáculo "Como el Primer Día" fue declarado de Interés municipal.

En ese marco se realizó una conferencia de prensa ante familiares y amigos, con la participación del exdirector de Cultura, Ricardo Margo, y de la actual directora del Instituto Cultural, Natalia Martirena.

Uno de los momentos más emotivos del encuentro fue el mensaje enviado por Abel Pintos a través de una pantalla: "Querido Armando, querido maestro, querido amigo, me alegra mucho estar presente aunque sea de esta manera para abrazarte y decirte lo mucho que te quiero, que siempre te recuerdo con todo mi amor, que te llevo en lo más profundo de mi corazón y en la práctica diaria, cada vez que vocalizo te recuerdo. Incluso quiero que sepas que sigo haciendo mis ejercicios de aire Te quiero mucho, te extraño y ojalá pueda verte pronto", resaltó.

El maestro Armando Livani también recibió mensajes del cantante Fabio González (“En 1984 fuiste mi maestro de canto y no solo te recuerdo como un gran maestro sino como una gran persona”), y de Carla Pirani, una de las voces del Coro Estable de Bahía Blanca (“Para todos nosotros, además de un maestro, fuiste nuestro confidente, un poco nuestro padre y lo seguís siendo").

Gibelli también le dedicó sus palabras: ”Mas de 12 años asistí a sus clases, tres veces por semana. Sentí el deseo de que al maestro se lo reconozca, por su trayectoria, por lo brindado a cada uno de sus alumnos, porque no solo hizo tanto por mí, fue uno de los primeros maestros que metió alumnos en el Instituto Superior de arte del Teatro Colón. En Bahía Blanca fuiste y sos un emblema".

“Cada canción que estuve seleccionando, me traslada a ese momento, a un lugar, a un suceso, a un olor, a la cocina de mi vieja, y es lo que quiero compartir con todos aquellos que tal vez conocen solo una etapa de mi carrera, la del tango o el folclore. Compartiré temas melódicos de autores como Jairo, Cortés, Trelles y obviamente el tango no va a faltar. La energía y la pasión que se va a sentir será como el primer día que me subí a un escenario, con las mismas ganas y la misma emoción”, agregó.

Cada momento del show está diseñado para crear un clima cálido, cercano y emotivo, donde la nostalgia, la alegría y los sueños se funden en una experiencia inolvidable.

"Como el primer día” es, ante todo, una historia que merece ser contada. Una noche que quedará guardada para siempre en la memoria de quienes la vivan.

Acompañará a Gibelli una banda con arreglos de Gustavo Britos y Jorge Vignales, además de invitados como el Primer Ballet de Tango dirigido por Sergio y Adriana, el guitarrista Edgardo Polako.

“Como el Primer Día” es una realización de Barakah productora en colaboración con AV producciones. Las entradas pueden adquirirse en Ticketek.com o en boletería del Teatro.