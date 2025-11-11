Juegan Barrio Hospital-Comercial y Sportivo-El Nacional, ¿habrá finalistas esta noche?

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Barrio Hospital y Sportivo Bahiense podrían convertirse en finalistas del segundo tramo del torneo de Segunda César "Tito" Loustau, que los tiene 1-0 arriba en las series de semifinales.

El número 1 de la fase regular, Barrio Hospital, visita a Comercial (7º), desde las 21.30, en cancha de Villa Mitre, con arbitraje de Eduardo Ferreyra, Sebastián Giannino y Joel Schernenco.

El primer juego terminó 78 a 66, diferencia más amplia de lo previsto. De todos modos, el equipo que orienta Claudio Queti tuvo una noche inspirada y no le dio posibilidades a su rival.

De esta manera, el tricolor le cortó la racha que traía el portuario de cuatro victorias consecutivas, incluyendo el último juego de fase regular, el play in y la serie de cuartos, en desventaja.

Curiosamente, las dos últimas derrotas de Comercial fueron ante Barrio Hospital, en la penúltima fecha de la fase regular (69-54 en Villa Mitre) y el pasado viernes.

En el historial entre ambos y como motivación para Comercial, el portuario fue quien le sacó el invicto a Barrio, en la 14º fecha.

Para hoy los locales están completos, en la visita regresa Marcos Fernández y tiene en duda a Tomás Bussetti (cuadro gripal).

El otro

En el otro partido, Sportivo (5º) se quedó con la ventaja ante El Nacional (4º) y esta noche vuelven a encontrarse en el Eladio Santos, a las 21.15, con arbitraje de Sebastián Arcas, Juan Cruz Schernenco y Juan Agustín Matías.

El 67-55 que se llevó el tricolor de la Quinta tuvo valor agregado más allá de ponerlo en ventaja en la serie, porque le ganó al único rival con el que no había podido en la temporada (derrota 76-69 de visita y 84-81 de local). Además, los 55 puntos fueron la puntuación más baja del celeste en la temporada.

Esta noche, el local cuenta con equipo completo, mientras que la visita nuevamente no tiene a Leonardo La Bella (de viaje).

Si en una o en ambas series es necesario tercer juego, el mismo se disputará el viernes, invirtiendo nuevamente la localía. Caso contrario, ese día comenzará la final, en cancha neutral, al mejor de cinco.