Regional Amateur: Bella Vista y Liniers cierran la primera rueda de la Zona 2

Si las condiciones del tiempo lo permiten, Bella Vista y Liniers se enfrentarán esta tarde por la fecha 3 del torneo Regional Federal Amateur.

El cotejo, que cierra la primera rueda de la Zona 2 de la Región Bonaerense Pampeana Sur, se disputa desde las 16 en la Loma y es dirigido por el árbitro bahiense Kevin Bustos. Como asistentes estarán Facundo Altuna y Matías Islas.

El Chivo viene de superar a Sporting, que en esta ocasión tendrá libre y que en la jornada inaugural venció por la mínima al Gallego.

En caso de ganar otra vez, el albinegro, que jugará su quinto partido en 12 días, dará un paso fundamental hacia la clasificación.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Bella Vista, sin chances de clasificar entre los cuatro primeros del Clausura de la A liguista, piensa en la gran final anual, a la que llegó por haberse quedado con el Apertura.