Liniers, apabullante en una cancha con piso brillante: 2-0 a Sporting

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

“Tomamos a este torneo muy en serio, con la idea de avanzar y ver hasta donde nos podemos ilusionar; si es solo para participar y ver que es lo que pasa me quedo en mi casa”.

Me lo dijo, no hace mucho, Hernán Rosell, DT de Liniers, el piloto de un equipo que arrancó con las turbinas en llamas y volando alto en el Regional Amateur.

Soldado a esa ilusión que hacía referencia el entrenador, el “Chivo” se lució en la alfombra verde del estadio Alejandro Pérez (fue una resiembra con éxito porque el césped brilló tupido y parejo), tocó y dinamitó el campo enemigo siendo vertical y contagioso, y con dos goles en el primer tiempo despachó a un mix de Sporting donde pesaron más los pecados de juventud que los mandatos de la experiencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A los 6 minutos, la patada del pibe Calabró sonó fuerte en el botín de Biondo, el árbitro Franco Yatzky estaba al lado y cobró el penal sin tener que dar explicaciones. Lo pateó Monteverde, la red se infló y ventaja que calmó la ansiedad de un dueño de casa que había salido a devorar el alma rojinegra.

Liniers absorvió el esfuerzo de un visitante que --y es lógico-- está con las antenitas en otro menester: el certamen local y su delicada situación en su lucha por la permanencia en el círculo superior.

A la propuesta saludable (toques cortos y rotación) del elenco puntaltense, el “Chivo” la demolió con velocidad y vehemencia.

Por momentos le tiró la experiencia encima (Lucas Der estuvo impasable y no falló en los anticipos), y en otras ocasiones lo sacó a cabalgar imponiendo una dinámica feroz y mucho caucho por quemar.

El local, que también capitalizó los errores de su adversario, en todo momento demostró estar más suelto y con surtidas variantes frente a sus ojos para saciar su apetito.

Cutrín empujó un balón cedido por Barez sobre el cierre de la fracción inicial y el partido fue encofrado y guardado bajo llave por los dirigidos por Hernán Rosell, que en el complemento, más allá de dominar a voluntad y con el control remoto, siguieron buscando ampliar el marcador.

Antes de ese tanto, Aveiro Chaparro le fue mal a Trídico, golpeándolo con la pierna arriba y superando los límites del juego brusco grave. Era tarjeta roja, pero el alto del silbato lo perdonó con una amarilla un poco tibia.

Como muestra la última foto, el fin de Liniers en este campeonato no es puro humo. Mientras pueda va a ir por todo y sus hinchas lo escriben en una bandera: “Insoportablemente Chivo”.

La síntesis

Liniers 2 (4-1-3-2)

V. Torres 6

Maio 5

DER 8

Cutrín 7

Wunderlich 6

Barez (c) 6

J. Parra 5

Trídico 7

Biondo 7

Monteverde 6

De los Santos 6

DT: Hernán Rosell

Sporting 0 (4-3-1-2)

B. Falcioni 4

Streglio 4

Samana 6

Diana 5

Calabró 3

Aveiro Chaparro 4

Siracusa 5

Barrionuevo 5

Burgos (c) 4

F. Palacio 5

Barone 4

DT: Silvio Mardones

PT. Goles de Monteverde (L), de penal, a los 7m. y Cutrín (L), a los 45m.

ST. No hubo goles.

Cambios. 69m. Rebolledo (5) por Biondo, 73m. Philipp por De los Santos y 79m. F. Aguirre por Cutrín, Ullman por Maio y Schabas por J. Parra, en Liniers; 45m. Chamares (5) por Burgos, 59m. K. Tormann (5) por Aveiro Chaparro y Theaux (4) por Barone, 66m. F. Alvarez (5) por Siracusa y 80m. L. Nieto por Barrionuevo, en Sporting.

Amonestados. Philipp (85m.), en Liniers; Calabró (6m.) y Aveiro Chaparro (44m.), en Sporting.

Arbitro. Franco Yatzky (7).

Cancha. Liniers (9).