Si acá está “Pancho”, ¿por qué se va a volver a ir?: Gonzalo Barez regresó de Italia y es refuerzo de Liniers

En Italia podés hacer una diferencia económica, los equipos que buscan competir y progresar valoran al jugador argentino, pero cuando no estás en tu mundo extrañas lo que te falta: los afectos, tu ciudad, el estar siempre acompañado... Por eso cada vez que regreso no me dan ganas de irme otra vez”.

Una reseña perfecta. En muchas ocasiones el amor por tus pagos no se puede disimular y ese fue el primer sentimiento que mostró Gonzalo Barez, jugador de Liniers, en el programa El Diario Deportivo, que se emite, de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

“En abril terminó la temporada en Italia y tuve posibilidades de seguir, en mi club (Polisportiva Gioiosa, que representa al poblado Gioiosa Marea, de la región de Sicilia) o en otros que también forman parte de la división Eccellenza (quinta del Calcio), eran buenas propuestas, pero cuando llegué a Bahía me acostumbré a estar con los míos otra vez. Y cuando pasa eso, te cuesta tomar la decisión de volver a irte”, señaló “Pancho”, que a los 33 años sigue apostando al fútbol como medio de vida.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

“¿La otra carrera?, tengo el título `archivado´, en cualquier momento salgo a la cancha para dedicarme de lleno a mi profesión”, manifestó el Ingeniero Químico bahiense que, por las dudas, cuenta con la ciudadanía italiana pese a que hoy no lo moviliza el hecho de ir a residir a un país que no lo conquistó sentimentalmente.

Como lo hizo cada vez que regresó a su casa, Liniers fue la mejor excusa para no dejar de entrenar, aunque en esta ocasión y con el visto bueno del DT Hernán Rosell, el volante central se convirtió en uno de los refuerzos del Chivo para la presente edición del torneo Regional Amateur.

“Arreglé hasta el final del campeonato y no puedo jugar en la Liga porque llego como futbolista libre”, admitió quien ya está listo para el debut, ante Bella Vista, pero recién el fin de semana del 1 y 2 de noviembre (este domingo no se juega debido a las elecciones legislativas).

“Aunque el club, que está en pleno proceso de reconstrucción tras la inundación del 7 de marzo, no hizo una gran inversión en incorporaciones, yo vivo ilusionado con realizar un buen papel, avanzar y, por qué no, pelear el ascenso. Si sorteamos la Zona clasificatoria (la comparte con Bella Vista y Sporting), después es todo playoffs a ida y vuelta, y ahí, como ya ha sucedido, gana el que mejor se levanta. Por ahí quien dice que...”, y la dejó picando...

Mirá la nota completa: