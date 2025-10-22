Bahía Blanca | Jueves, 23 de octubre

Liga del Sur.

La fecha 10 tendrá un "súper" viernes, descansa el finde, sigue el lunes y termina el martes

Cómo continúa el Torneo Clausura en ambas divisiones.

Huracán recuperó la cima tras su triunfo en La Loma. Foto: Emilia Maineri-La Nueva.

La fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga del Sur dividirá su acción entre viernes y el lunes, evitando el fin de semana debido a las elecciones.

En la división superior la acción se comprimirá íntegramente el viernes, con cinco encuentro desde las 16 y en los escenarios naturales de cada equipo.

Se medirán Huracán-Libertad (sin público visitante), San Francisco-Bella Vista, Liniers-Villa Mitre y Olimpo-Sporting (sólo con parcialidad local).

En el ascenso, en tanto, la acción será dividida y con distintos horarios.

El único partido del viernes lo animarán Rosario Puerto Belgrano y Dublin, que chocarán el Coloso de Cemento desde las 19.15.

Mientras que el lunes habrá otros dos duelos.

A las 16.30, La Armonía y Pacífico jugarán el clásico en el Hermanos Francani.

Luego, a las 17, Comercial recibirá a Tiro Federal (sin público visitante).

Por último, el martes, Sansinena será local de Pacífico de Cabildo en General Cerri, a partir de las 17.

*Las tablas

Posiciones en la "A"

--Clausura: 1) Huracán, 16; 2) Libertad, 15; 3) San Francisco, 14; 4) Liniers y Villa Mitre, 12; 5) Olimpo, 11; 7) Sporting, 9 y 12) Bella Vista, 8.

--La acumulada: 1) Libertad, 38; 2) Bella Vista, 35; 3) Liniers y Huracán, 34; 5) San Francisco y Villa Mite, 28, 7) Sporting, 26 y 8) Olimpo, 25.

Posiciones en la "B"

--Clausura: 1) Comercial, 21 puntos; 2) La Armonía, 18; 3) Tiro Federal, 16; 4) Pacífico C y Rosario, 14; 6) Sansinena, 9; 7) Dublin, 5; 8) Pacífico BB, 2.

--La acumulada: 1) La Armonía, 49 puntos; 2) Rosario, 44; 3) Comercial, 43; 4) Pacífico de Cabildo, 42; 5) Tiro, 32; 6) Sansinena, 24; 7) Dublin, 14 y 8) Pacífico BB, 7.

En caso de que Comercial gane el Clausura, el mejor la de tabla general jugará la Promoción.

