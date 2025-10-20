Monti: "Somos Liniers y hay que apuntarle a todo lo que juguemos"

El puanense Massimo Monti siempre aporta gol en Liniers. El mediocampista ofensivo marcó el transitorio empate del chivo ante el líder San Francisco en un momento clave y luego su elenco se impuso 2 a 1.

Como ante Sporting el martes pasado, el elenco de Hernán Rosell volvió a dar vuelta un marcador adverso y no se quiere bajar de la pelea en el Clausura liguista, pese a que el debut en el Federal Amateur está a la vuelta de la esquina.

"Somos Liniers y hay que apuntarle a todo lo que juguemos", sostuvo sin tapujos Monti.

"Es muy importante esta victoria porque sumamos dos triunfos seguidos y a los dos los tuvimos que dar vuelta. Este es un gran envión anímico para afrontar lo que viene", amplió Massimo, quien llegó a 5 goles en el campeonato.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Luego analizó lo que pasó en el partido.

"En el primer tiempo, ellos tuvieron las situaciones, nosotros también, pero no fueron muy claras. Y en segundo tiempo lo salimos a buscar de otra manera también más allá de que nos golpearon primero. Creo que no nos merecíamos ir perdiendo y lo ganamos bien", resaltó.

Con la conquista, admitió que se sacó un peso de encima.

"En el gol de San Francisco perdí la marca de Alexis Vega, pero por suerte me quedó esa pelota, estaba muy cerca del arco y era imposible errarlo. De cualquier manera, me fui contento porque hacía mucho que no convertía un gol", finalizó.

Liniers debutará en el Federal Amateur, el primer fin de semana de noviembre, cuando reciba a Sporting, que en el debut venció a Bella Vista 1 a 0 en el Mendizábal.

Entre viernes y lunes

Teniendo en cuenta las elecciones del domingo 26, la fecha número 10 se jugará entre viernes y lunes.

El viernes 24 se disputarán todos los partidos de la A:

--Huracán-Libertad (en el Burno Lentini).

--San Francisco-Bella Vista (en el Novoa).

--Liniers-Villa Mitre (en el Alejandro Pérez).

--Olimpo-Sporting (en el Carminatti).