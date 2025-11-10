Lluvias y tormentas: ratifican el alerta amarillo para Bahía Blanca y el Sudoeste

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para Bahía Blanca y todo el Sudoeste Bonaerense.

La advertencia rige para la mañana de este martes, comprende los distritos de Patagones, Villarino, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y Coronel Dorrego. También incluye a gran parte de las provincias de La Pampa y Río Negro.

Según se indicó, entre las 6 y el mediodía del martes, el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual", se explicó.

Por ello, desde el SMN se emitió una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre, y no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

También se explica que para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atentos ante la posible caída de granizo, y mantenerse informardo por las autoridades.

Además, se pide tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio,documentos y teléfono.